Spor Eğitmeni Noyan Dülek’ten Aslından Daha Başarılı Yorumları Alan Meşhur ‘Dilber’ Dansı

Çocuklarını Kaybeden Aileye Komşularından Gelen Destekler Gündem Oldu: “Bizde de Cenaze Evine Yemeğe Gelirler”

Kadirli Belediye Başkanı Kapı ve Penceresi Olmadığı İçin Donduğunu Söyleyen Kadına Çamaşır Makinesi Verdi

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