Spor Eğitmeni Noyan Dülek’ten Aslından Daha Başarılı Yorumları Alan Meşhur ‘Dilber’ Dansı

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Her geçen gün de ‘Dilber’ dansı akımına yeni videolar ekleniyor ve viral oluyor.
Şimdilerde ise akıma spor eğitmenliği yapan Noyan Dülek kendi yorumuyla katıldı.
Noyan Dülek’in paylaşımı yapmasıyla birlikte videoya beğeniler yağdı.
İzleyiciler yorumlarda buluştu ve Noyan Dülek’in performansına ‘Dilber’den daha iyi’ şeklinde övgülerde bulundu.
İşte o video 👇
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Gelen tepkiler ise bu şekilde 👇
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