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Spor Eğitmeni Noyan Dülek’ten Aslından Daha Başarılı Yorumları Alan Meşhur ‘Dilber’ Dansı

Spor Eğitmeni Noyan Dülek’ten Aslından Daha Başarılı Yorumları Alan Meşhur ‘Dilber’ Dansı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 01:00

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Fragmanının yayınlamasıyla birlikte herkesi etki altına alan İnci Taneleri’nde, Hazar Ergüçlü’nün pavyon dansı performansı hala konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilk bölümü ekranlarla buluşan dizi, bir süre daha gündemimizde olacak gibi görünüyor.

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Her geçen gün de ‘Dilber’ dansı akımına yeni videolar ekleniyor ve viral oluyor.

Her geçen gün de ‘Dilber’ dansı akımına yeni videolar ekleniyor ve viral oluyor.

Şimdilerde ise akıma spor eğitmenliği yapan Noyan Dülek kendi yorumuyla katıldı.

Şimdilerde ise akıma spor eğitmenliği yapan Noyan Dülek kendi yorumuyla katıldı.

Noyan Dülek’in paylaşımı yapmasıyla birlikte videoya beğeniler yağdı.

Noyan Dülek’in paylaşımı yapmasıyla birlikte videoya beğeniler yağdı.

İzleyiciler yorumlarda buluştu ve Noyan Dülek’in performansına ‘Dilber’den daha iyi’ şeklinde övgülerde bulundu.

İzleyiciler yorumlarda buluştu ve Noyan Dülek’in performansına ‘Dilber’den daha iyi’ şeklinde övgülerde bulundu.

Kaynak: @noyandlk

İşte o video 👇

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Gelen tepkiler ise bu şekilde 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde 👇
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Egemen Kullakcı

Onedio Dilan Polat balonu patlayana kadar da günde 2-3 kere anasayfada haberini yapıyordu. o patladı, yeni favorisi amına koyduğumun pavyon dizisi. hayırlı b... Devamını Gör