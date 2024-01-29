Sevgilisine Sorduğu Sorularla Genç Adama Adeta Beyin Jimnastiği Yaptıran Kadın Viral Oldu

@mertkebapci adlı TikTok hesabından içerikler üreten genç adam sevgilisinin ona sorduğu soruları derlediği bir paylaşım yaptı. Paylaşımı yapmasıyla birlikte video kısa sürede çokça ilgi gördü. Çünkü genç kadının erkek arkadaşına yönelttiği sorular üzerine düşünülmüş ve yaratıcılık sınırları zorlanmış sorulardı.