Sevgilisine Sorduğu Sorularla Genç Adama Adeta Beyin Jimnastiği Yaptıran Kadın Viral Oldu

@mertkebapci adlı TikTok hesabından içerikler üreten genç adam sevgilisinin ona sorduğu soruları derlediği bir paylaşım yaptı. Paylaşımı yapmasıyla birlikte video kısa sürede çokça ilgi gördü. Çünkü genç kadının erkek arkadaşına yönelttiği sorular üzerine düşünülmüş ve yaratıcılık sınırları zorlanmış sorulardı.
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İlk sorusu “bizim aşkımız bir insan olsaydı kaç yaşında olurdu ve cinsiyeti ne olurdu” şeklindeydi. Genç adamın da 40 yaşında bir kadın cevabını vermesi üzerine kız arkadaşı ‘çabuk yaşlanmak’ sonucuna ulaştı.
Tabii ki her soruyu bir sonuca ulaşmak ve ilişkilerine dair yorumlar yapmak için sormuyordu ikili artık bu soruları ilişkilerine eğlence katmak için yapıyordu.
Örneğin “ben solucan olsam beni sever miydin” klişesi yerine onlarda “ben poğaça olsam beni yer miydin” sorusu yer alıyordu.
Kısa sürede herkesin keşfetine düşen video özellikle kadın izleyicilerden büyük ilgi gördü.
Yorumlarda buluşan izleyiciler soruları not aldığını ve yenilerini dört gözle beklediklerini dile getirdi.
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İşte detaylar 👇
Gelen tepkiler ise bu şekilde 👇
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