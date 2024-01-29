Kendi Hayatından Şikayet Ederek Avrupa’daki Yaşıtlarının Yaşantısıyla Kıyaslayan Gence Tepki Geldi

Avrupa’daki ve Türkiye’deki gençlerin hayatının karşılaştırması sık sık sosyal medyada gündem olurken, bir gencin @technoblazer sayfasının Instagram’dan yaptığı paylaşımını alıntılayarak bu konuya değinmesiyle yeniden tartışılmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Genç kendilerinin ancak uçaklar üzerine sohbet ettiğini ama Avrupa’daki yaşıtlarının partilediğini ifade ederek serzenişte bulundu.
Videoda ise gün batımında Dj performansı eşliğinde dans eden, eğlenen gençler yer alıyordu.
Ancak izleyiciler gence katılmadı ve istediği şey eğer buysa Türkiye’de de bulabileceğini dile getirdi.
Yazlık beldeler ve partileriyle meşhur Kapadokya da örnekler arasında yer alıyordu.
Bazı izleyiciler de uçak kıyaslamak üzerine sohbet etmenin daha keyifli olduğunu söylemeden edemedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Peki ya sizce hangisi, yorumlarda buluşalım!👇
Gelen tepkilerden birkaçı:👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
kapanmasaydı şanzelize kafeyi önerecektim ama maalesef esas onu kaçırdın
La bizim Angaraya pavyona gelsin o gençler Ali dayıdaki heterodoks kopmayı görsünler bak hele🤣🤣🤣
bırakın orospu çocuğunu kendini aşağıda hissetmeye devam etsin. telefonunun titreşimini maksimuma çıkarıp vibratör olarak da kullanabilir.