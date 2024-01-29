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Kendi Hayatından Şikayet Ederek Avrupa’daki Yaşıtlarının Yaşantısıyla Kıyaslayan Gence Tepki Geldi

Kendi Hayatından Şikayet Ederek Avrupa’daki Yaşıtlarının Yaşantısıyla Kıyaslayan Gence Tepki Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 17:16

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Avrupa’daki ve Türkiye’deki gençlerin hayatının karşılaştırması sık sık sosyal medyada gündem olurken, bir gencin @technoblazer sayfasının Instagram’dan yaptığı paylaşımını alıntılayarak bu konuya değinmesiyle yeniden tartışılmaya başladı.

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Genç kendilerinin ancak uçaklar üzerine sohbet ettiğini ama Avrupa’daki yaşıtlarının partilediğini ifade ederek serzenişte bulundu.

Genç kendilerinin ancak uçaklar üzerine sohbet ettiğini ama Avrupa’daki yaşıtlarının partilediğini ifade ederek serzenişte bulundu.
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Videoda ise gün batımında Dj performansı eşliğinde dans eden, eğlenen gençler yer alıyordu.

Videoda ise gün batımında Dj performansı eşliğinde dans eden, eğlenen gençler yer alıyordu.

Ancak izleyiciler gence katılmadı ve istediği şey eğer buysa Türkiye’de de bulabileceğini dile getirdi.

Ancak izleyiciler gence katılmadı ve istediği şey eğer buysa Türkiye’de de bulabileceğini dile getirdi.

Yazlık beldeler ve partileriyle meşhur Kapadokya da örnekler arasında yer alıyordu.

Yazlık beldeler ve partileriyle meşhur Kapadokya da örnekler arasında yer alıyordu.

Bazı izleyiciler de uçak kıyaslamak üzerine sohbet etmenin daha keyifli olduğunu söylemeden edemedi.

Bazı izleyiciler de uçak kıyaslamak üzerine sohbet etmenin daha keyifli olduğunu söylemeden edemedi.
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Peki ya sizce hangisi, yorumlarda buluşalım!👇

Gelen tepkilerden birkaçı:👇

Gelen tepkilerden birkaçı:👇
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garibann

kapanmasaydı şanzelize kafeyi önerecektim ama maalesef esas onu kaçırdın

H.ibrehim

La bizim Angaraya pavyona gelsin o gençler Ali dayıdaki heterodoks kopmayı görsünler bak hele🤣🤣🤣

Ahmet Paşagil

bırakın orospu çocuğunu kendini aşağıda hissetmeye devam etsin. telefonunun titreşimini maksimuma çıkarıp vibratör olarak da kullanabilir.