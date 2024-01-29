Biri Aşkla Yerken Diğerinin Boğazına Dizildi: İki Kardeşin Ispanağa Olan Apayrı Yaklaşımına Çok Güleceksiniz

Yetişkinler de yemek ayırt etse de özellikle çocukların bu konuda büyük bir hassasiyeti var. Kimi çocuk yemeğin görüntüsünü beğenmeyip yemek istemezken, kimisi de gerçekten tadını beğenmeyebiliyor. Büyümeye başladıkları süreçte bu huyları değişkenlik gösterse de sancılı belli bir süreç var ki maalesef çaresi yok. İşte tam da bu konuyu özetleyen bir video sosyal medyada bir anne tarafından paylaşılınca viral oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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@vildangultekin adlı TikTok kullanıcısı çocuklarıyla ilgili birçok paylaşım yapıyor. Ancak miniklere ıspanak yemeği hazırladığı videosu kısa sürede çokça etkileşim aldı.
Miniklerden biri ıspanağı adeta ‘Temel Reis’mişçesine aşkla ve iştahla yiyordu.
Ancak kamera minik kıza dönünce yaşanan zıtlık her şeyi özetliyordu.
Annesi en azından tadına bak dediği için ıspanağı yemeye çalışan tatlı kızın gözyaşları sel olurken o anlardaki çabası herkese tebessüm ettirdi.
Annesinin ağzından çıkacak ‘yeme’ kelimesini dört gözle bekleyen minik izleyenleri de duygularına ortak etti.
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Ispanak sevmeyenler yorumlarda buluştu ve tatlı kıza hak verdiklerini dile getirdi.
İşte o anlar 👇
Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇
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