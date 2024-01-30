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Oyunculuk Performansıyla Alkışları Toplayan Genç Kadına Övgüler Yağdı

Oyunculuk Performansıyla Alkışları Toplayan Genç Kadına Övgüler Yağdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 21:40

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla viral olan genç kadın, öylesine bir oyunculuk sergiledi ki izleyen herkesten tebrikleri topladı. Gelin birlikte detaylara bakalım.

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Geçtiğimiz haftalarda TikTok’ta gündem olan bir sesi kullanan genç kadın rolden role girişlerindeki başarısıyla dikkat çekti.

Geçtiğimiz haftalarda TikTok’ta gündem olan bir sesi kullanan genç kadın rolden role girişlerindeki başarısıyla dikkat çekti.

Kullandığı ses, birkaç dizinin kesitlerinden oluşuyordu ve hemen hemen tüm duyguları barındırıyordu.

Kullandığı ses, birkaç dizinin kesitlerinden oluşuyordu ve hemen hemen tüm duyguları barındırıyordu.

Böylelikle genç kadın da içinde yatan oyunculuk yeteneğini herkese göstermiş oldu.

Böylelikle genç kadın da içinde yatan oyunculuk yeteneğini herkese göstermiş oldu.

Yorumlarda buluşan izleyiciler genç kadının şu an izlediğimiz birçok oyuncudan daha yetenekli olduğunu dile getirdi.

Yorumlarda buluşan izleyiciler genç kadının şu an izlediğimiz birçok oyuncudan daha yetenekli olduğunu dile getirdi.

İşte o anlar 👇

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Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu 👇
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