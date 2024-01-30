Oyunculuk Performansıyla Alkışları Toplayan Genç Kadına Övgüler Yağdı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla viral olan genç kadın, öylesine bir oyunculuk sergiledi ki izleyen herkesten tebrikleri topladı. Gelin birlikte detaylara bakalım.
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Geçtiğimiz haftalarda TikTok’ta gündem olan bir sesi kullanan genç kadın rolden role girişlerindeki başarısıyla dikkat çekti.
Kullandığı ses, birkaç dizinin kesitlerinden oluşuyordu ve hemen hemen tüm duyguları barındırıyordu.
Böylelikle genç kadın da içinde yatan oyunculuk yeteneğini herkese göstermiş oldu.
Yorumlarda buluşan izleyiciler genç kadının şu an izlediğimiz birçok oyuncudan daha yetenekli olduğunu dile getirdi.
İşte o anlar 👇
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Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu 👇
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