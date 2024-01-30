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Hepimizin Nasıl Yapıldığını Merak Ettiği İllüzyonların Tüm Sırrını Açıklayan İllüzyonist

Hepimizin Nasıl Yapıldığını Merak Ettiği İllüzyonların Tüm Sırrını Açıklayan İllüzyonist

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 20:06

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@roman_magic_nn adlı Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olan illüzyonist, merak edilen tüm sihirbazlıkları bir bir paylaşıyor. Gelin bizler de birkaçının nasıl yapıldığını birlikte öğrenip, birer oh çekelim!

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Blogger ve komedyen mesleklerinin yanı sıra İllüzyonist kimliğiyle öne çıkan Roman Logvanov adlı genç adam Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla büyük bir kitleye sahip.

Blogger ve komedyen mesleklerinin yanı sıra İllüzyonist kimliğiyle öne çıkan Roman Logvanov adlı genç adam Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla büyük bir kitleye sahip.

Videolarına konuk olarak eşini de davet eden genç adam illüzyon konusunda adeta insanı aydınlatıyor. 👇

Sosyal medyada viral olan birçok sihirbazlık videolarını da gözden kaçırmayan içerik üreticisi, takipçilerine hemen olayın aslını gösteriyor.

Sosyal medyada viral olan birçok sihirbazlık videolarını da gözden kaçırmayan içerik üreticisi, takipçilerine hemen olayın aslını gösteriyor.

Kimi zaman hepimizin bu illüzyonlara inandığı veya şaşırdığı noktalar olabiliyor. 👇

İllüzyon temel olarak el çabukluğu ve göz yanılması üzerine kurulu bir durum olsa da insan bunu bilmesine rağmen nasıl yapıldığını çözemeyebiliyor.

İllüzyon temel olarak el çabukluğu ve göz yanılması üzerine kurulu bir durum olsa da insan bunu bilmesine rağmen nasıl yapıldığını çözemeyebiliyor.
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İşte tam bu noktada imdadımıza yetişen Roman Logvanov bizlere dev hizmet veriyor desek yeridir. 👇

Mesela bir dönemlerin en popüler sihirbazlığı olan kıyafet değişimi işte böyle yapılıyormuş 👇

Şimdi siz de birçok illüzyonun nasıl yapıldığını öğrendiğinize göre biraz pratiğin ardından yakınlarınızda denemeye başlayabilirsiniz.

Şimdi siz de birçok illüzyonun nasıl yapıldığını öğrendiğinize göre biraz pratiğin ardından yakınlarınızda denemeye başlayabilirsiniz.

Dahası için 👇

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