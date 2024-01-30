TikTok’un Duygulandıran ‘Tanışma’ Akımı Anlatılan Hikayelerle Herkesi Kıskandırıyor

Akımlarıyla meşhur sosyal medya platformu TikTok son günlerde viral olan bir akımıyla enteresan tanışma hikayelerine sahip herkesi bir araya getirdi. Gelin bu akıma ve tanışma hikayelerine birlikte bakalım.
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Anlayacağınız üzere akım yakın arkadaşların ve sevgililerin tanışma hikayelerini anlatmasıyla başladı.
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“We Are The People” şarkısı eşliğinde herkesin keşfetini ele geçiren akımda öylesine hikayeler var ki insan şaşırmadan edemiyor.
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Hikayeler arasında en çok dikkat çekeni ise bir çiftin ‘motor devirme’ olayı ile tanışması. Çünkü bu çiftten esinlenerek Wattpad platformundan hikayeler yazanlar da oldu.
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Ama diğer tanışma hikayeleri de en az ilgili çiftin tanışma hikayesi kadar ilgi çekiyor.
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İzleyenler ise yorumlarda buluşarak paylaşım yapanların şansına dair düşüncelerini paylaşıyor.
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Sizler de herkesin duymasını istediğiniz unutulmaz bir tanışma hikayesine sahipseniz, buyrun yorumlara!
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Akıma gelen yorumlar ise genel olarak bu şekilde. 👇
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