"Almanya'da 3000 Euro Maaş Yetmiyor" Diyen Gurbetçi Tepkilerin Odağında

Pandemi sonrası tüm dünyada geçinmenin eskisi kadar kolay olmadığı bilinen bir gerçek. Ancak ortalama bir çalışan için Batı ülkeleri halen daha fersah fersah avantajlı durumda. Tüm bu tartışmanın ortasında bir gurbetçi 2500 euro maaşla geçinmenin zor olduğunu belirtti ve Türkiye'de yaşayanlara bir dokunup bin ah işitti.