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"Almanya'da 3000 Euro Maaş Yetmiyor" Diyen Gurbetçi Tepkilerin Odağında

"Almanya'da 3000 Euro Maaş Yetmiyor" Diyen Gurbetçi Tepkilerin Odağında

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
30.01.2024 - 00:25

Pandemi sonrası tüm dünyada geçinmenin eskisi kadar kolay olmadığı bilinen bir gerçek. Ancak ortalama bir çalışan için Batı ülkeleri halen daha fersah fersah avantajlı durumda. Tüm bu tartışmanın ortasında bir gurbetçi 2500 euro maaşla geçinmenin zor olduğunu belirtti ve Türkiye'de yaşayanlara bir dokunup bin ah işitti.

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Tabii yalanlama da geldi.

Tabii yalanlama da geldi.
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Aylık 1200 euroluk gıda masrafı abartılı geldi.

Aylık 1200 euroluk gıda masrafı abartılı geldi.
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Haklı bulanlar da var.

Haklı bulanlar da var.
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s.rtc

yazık yaw gurbet elde bi lokma ekmek için aç kalıyor. memleketine gelebilirsin istersen