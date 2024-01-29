Gördüklerinde Etkilerinden Çıkamadıkları Yapıları İronik Bir Şekilde Paylaşarak Güldüren Kişiler
Gördüklerinde Etkilerinden Çıkamadıkları Yapıları İronik Bir Şekilde Paylaşarak Güldüren Kişiler
Mimari facialar her ülkede denk gelinen durumlardan. Tasarımı yapanların başarısızlıkları, çevre durumları, maddi konular çoğu yapının gülünç duruma düşmesine neden olabiliyor. Bu meşhur yapılarımız da her yerde karşımıza çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ancak işin goygoyunda olanlar da az değildi.
İçindeki su gibi değil pek.
Neyimiz meşhur? Havuç.
Uzaya giden ilk köfte
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Soldakinin kemeri abartı olmuş.
En fantastiği bu.
Gaudi gel de mimari gör.
Sauron?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ankara bu listeyi domine etmiş. Yer Keçiören...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda