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Goygoy
Gördüklerinde Etkilerinden Çıkamadıkları Yapıları İronik Bir Şekilde Paylaşarak Güldüren Kişiler

Gördüklerinde Etkilerinden Çıkamadıkları Yapıları İronik Bir Şekilde Paylaşarak Güldüren Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.01.2024 - 16:51

Mimari facialar her ülkede denk gelinen durumlardan. Tasarımı yapanların başarısızlıkları, çevre durumları, maddi konular çoğu yapının gülünç duruma düşmesine neden olabiliyor. Bu meşhur yapılarımız da her yerde karşımıza çıkıyor.

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Bir X kullanıcısı da Köln Katedrali'ni paylaştı, ardından dünyanın ve ülkemizin diğer etkileyici yapıları da peş peşe geldi...

Ancak işin goygoyunda olanlar da az değildi.

Ancak işin goygoyunda olanlar da az değildi.
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İçindeki su gibi değil pek.

İçindeki su gibi değil pek.
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Neyimiz meşhur? Havuç.

Neyimiz meşhur? Havuç.
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Uzaya giden ilk köfte

Uzaya giden ilk köfte
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👇

👇
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Soldakinin kemeri abartı olmuş.

Soldakinin kemeri abartı olmuş.
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En fantastiği bu.

En fantastiği bu.
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Gaudi gel de mimari gör.

Gaudi gel de mimari gör.
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Sauron?

Sauron?
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Ankara bu listeyi domine etmiş. Yer Keçiören...

Ankara bu listeyi domine etmiş. Yer Keçiören...
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