Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Bakalım son 7 gün içinde en çok hangi paylaşımlara gülünmüş, hangi tweetler alıp yürümüş? Mizahın nabzı nasıl atmış?
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Başlayalım.
Zaman bükülmesi...
Umarız kamuya ait arsa sattırmaz.
Ç nereye kaybolmuş?
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Pazar günü istekleri
Uzun araştırmalar yapmış olmalı.
Tam duracak yeri bulmuş.
Tam usta pozu.
👇
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106.'yı geçersen kaçıncı olursun?
Fakirken üşümek koyuyor.
Home office işi yaygınlaşmalı.
Reelist biri.
👇
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Tam olarak böyle olmalı.
💅
Müebbet yemeli.
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