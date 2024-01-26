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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
26.01.2024 - 17:22

Bakalım son 7 gün içinde en çok hangi paylaşımlara gülünmüş, hangi tweetler alıp yürümüş? Mizahın nabzı nasıl atmış?

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Başlayalım.

Başlayalım.
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Zaman bükülmesi...

Zaman bükülmesi...
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Umarız kamuya ait arsa sattırmaz.

Umarız kamuya ait arsa sattırmaz.
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Bir video molası...

Ç nereye kaybolmuş?

Ç nereye kaybolmuş?
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Pazar günü istekleri

Pazar günü istekleri
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Uzun araştırmalar yapmış olmalı.

Uzun araştırmalar yapmış olmalı.
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Tam duracak yeri bulmuş.

Tam duracak yeri bulmuş.
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Tam usta pozu.

Tam usta pozu.
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👇

👇
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106.'yı geçersen kaçıncı olursun?

106.'yı geçersen kaçıncı olursun?
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Fakirken üşümek koyuyor.

Fakirken üşümek koyuyor.
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Home office işi yaygınlaşmalı.

Home office işi yaygınlaşmalı.
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Reelist biri.

Reelist biri.
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👇

👇
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Tam olarak böyle olmalı.

Tam olarak böyle olmalı.
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💅

💅
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Müebbet yemeli.

Müebbet yemeli.
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Özet geçen arkadaşla kapatalım 👋

Şöyle çeşitlerimiz de mevcut 🙏

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