Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Her gün neler neler görüp şaşırıyorsunuz ama size bir haberimiz var: Daha hiç bir şey görmediniz. Bu paylaşımlara baktıktan sonra hayatınızı yeniden sorgulayacaksınız.
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1. Bi doktora mı görünseniz acaba?
2. O hareketi yanlış yapıyorsun kardeşim!
3. Yok artık be!
4. Karar sizin tabii biz bir şey diyemeyiz...
5. Gül gül öldük...
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6. Dünya küçük işte n'apcan...
7. Aferin çok iyi yaptın!!!
8. Dedeye sahip çıkalım. Dedeciğimmm!!
9. "Yok canım ben hiç kıskanç değilim" dedikten sonra sen...
10. Özel hissettirme sanatı dersek...
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