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Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
26.01.2024 - 13:45

Her gün neler neler görüp şaşırıyorsunuz ama size bir haberimiz var: Daha hiç bir şey görmediniz. Bu paylaşımlara baktıktan sonra hayatınızı yeniden sorgulayacaksınız.

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1. Bi doktora mı görünseniz acaba?

1. Bi doktora mı görünseniz acaba?

2. O hareketi yanlış yapıyorsun kardeşim!

2. O hareketi yanlış yapıyorsun kardeşim!

3. Yok artık be!

3. Yok artık be!

4. Karar sizin tabii biz bir şey diyemeyiz...

4. Karar sizin tabii biz bir şey diyemeyiz...

5. Gül gül öldük...

5. Gül gül öldük...
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6. Dünya küçük işte n'apcan...

6. Dünya küçük işte n'apcan...

7. Aferin çok iyi yaptın!!!

7. Aferin çok iyi yaptın!!!

8. Dedeye sahip çıkalım. Dedeciğimmm!!

8. Dedeye sahip çıkalım. Dedeciğimmm!!

9. "Yok canım ben hiç kıskanç değilim" dedikten sonra sen...

9. "Yok canım ben hiç kıskanç değilim" dedikten sonra sen...

10. Özel hissettirme sanatı dersek...

10. Özel hissettirme sanatı dersek...

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