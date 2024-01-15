Özcan Deniz'in Çırılçıplak Soyunup Gusül Abdesti Alması Gereken Sahnenin Akılalmaz Detayları
Özcan Deniz'in Çırılçıplak Soyunup Gusül Abdesti Alması Gereken Sahnenin Akılalmaz Detayları
Eski televizyon dizileri içerisinde unutamadıklarımız çok fazla. Bir tanesi var ki hala daha konuşuluyor. Özcan Deniz'in 'Aşkın Dağlarda Gezer' isimli dizideki bu sahnenin ise eşi benzeri yok. Buyurun, bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sizi şimdi 1999 yılına götüreceğiz. Özcan Deniz'in fırtınalar gibi esmeye başladığı, "Geçmiyor Günler" şarkısıyla hayran kitlesini katladığı o yıllardan bahsediyoruz.
Üstelik herkesin hastası olduğu Süper Baba dizisi de birkaç sene önce bitmiş. Ama dizideki güzeller güzeli Feride (Şevval Sam) akıllara çok fena kazınmış.
Herkesin gözdesi olmuş bu iki ismi bir araya getiren yeni proje ise "Aşkın Dağlarda Gezer" isimli dizi. Dizinin önemli olmasının sebeplerinden biri de Özcan Deniz'in ilk dizi senaryosu özelliğini taşıması.
Şimdilerde oldukça klişe aşiret dizisi olarak espri malzemesi olan yapımın konusunu da özet geçelim ve Özcan Deniz'in neden soyunduğunu bir anlatalım:
Kirlenmişlik hissiyle evden fırlayan Zal, evin önündeki göle koşup gusül abdesti almaya çalışıyor fakat küçük bir sürpriz var: Gölde su yok!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gölde su olmayınca bu sefer dolunayın ışığıyla abdest almaya başlıyor Zal. Gerçekten insanın aklına gelmesi imkansız bir çözüm ama demek ki yeterince isteyince her şey oluyor.
Özcan Deniz bu sahne sebebiyle magazin dergilerine kapak olunca mevzu daha bir ses getiriyor haliyle. Urfa'nın bir köyünde çekilen dizideki bu sahne sabah saat 03:00'te kayda alınmış ve setteki tüm kadınlar uzaklaştırılmış.
Bu dizi için uzun bir süre spor yapıp vücut çalışan Özcan Deniz, yıllar sonra bu sahne kendisine sorulduğu zaman şu cevabı vermiş:
Bu sahnenin şu an çekilmesi ya da yayınlanması tahmin edeceğiniz gibi çok zor. Zaten Özcan Deniz de o kafada değildir büyük ihtimalle, artık olgun bir adam kendisi. Ama tabii bu bizim efsane sahneyi unutacağımız anlamına gelmiyor.
Ay ışığıyla nasıl gusül abdesti alınır merak ediyorsanız Zal size göstersin 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda