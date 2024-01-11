Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal Sevgilisi Mehmet Ferman Doğan'la İlişkisini Bu Notla Bitirdi
Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal Sevgilisi Mehmet Ferman Doğan'la İlişkisini Bu Notla Bitirdi
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Özgü Namal, uzun bir aradan sonra karşımıza Kızıl Goncalar dizisinin Meryem'i olarak karşımıza çıkmış ve rolüyle büyük beğeni kazanmıştı.Dizi
Dizi büyük reyting almasına rağmen tartışmaların odağına yerleşti. Şu an Kızıl Goncalar'ın devam edip etmeyeceği bir muallak.
Dizinin önemli bir noktası da Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybettikten sonra yer aldığı ilk proje olması.
Eşinin vefatından sonra uzun bir inzivaya çekilen oyuncu, çocuklarıyla vakit geçirmeyi tercih etmişti.
Özgü Namal, uzun bir yas sürecinden sonra Kempinski Otellerinin Genel Müdürü Mehmet Ferman Doğan ile ilişki yaşamaya başladı.
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6 ay süren bu ilişki maalesef bugün bitti. Doğan Instagram hesabından "Hoşça kal iki gözüm, hoşça kal. Allah yar ve yardımcı olsun" notuyla Özgü Namal'a veda etti.
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