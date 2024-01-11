Geri Döndü! Pavyon Dansıyla Dayılara Tarla Sattıran Sarı Tutku'nun Son Halini Görünce Şaşıracaksınız
Geri Döndü! Pavyon Dansıyla Dayılara Tarla Sattıran Sarı Tutku'nun Son Halini Görünce Şaşıracaksınız
İçeriğin Devamı Aşağıda
Pavyon denilince insanların aklına Ankara'daki pavyonların gelmesinin sebepleri var. Burada yapılan cansı müzik ve kadınların dansları, çok büyük ihtimalle memleketin diğer yerdekilerle aynı değil.
Özellikle bir fenomen haline gelmiş Sarı Tutku, Ankara pavyonu denilince akla ilk gelen isimlerden.
Sarı Tutku'nun kendine has tarzıyla yaptığı dans bu zamana kadar kimlere ne tarlalar sattırdı bilinmez.
Ankara oyun havası, twerk ve Jamaika dansının karışımını icra eden Sarı Tutku "asker uğurlaması", "bekarlığa veda" gibi özel gecelerde de dans ediyordu.
Ve onunla dans etmek hiç de o kadar güzel değildi. Bundan 6-7 sene önce Tutku ile pistte dans etmenin bedeli yaklaşık 2000 TL idi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sonra Sarı Tutlu bir ara ortadan kayboldu. Kendisine giden bütün röportaj ve belgesel tekliflerini geri çevirdi, pavyondan uzaklaştı. Fakat bir baktık ki pistlere geri dönmüş. İşte Sarı Tutku'nun son hali 👇
Herkes gibi o da değişmiş haliyle. Neler yaşadı, neler atlattı bilinmez. YouTube'daki bir videoda onu tesadüfen gördük.
İki sene önce de bir TikTok hesabı açmış kendine ama çok fazla paylaşım yapmamış.
Yine de şu videosu 2 milyon seyredilme rekorunu kırmış. Demek ki Sarı Tutku'nun fenomenliği asla bitmiyor
Videoları merak eden varsa burada bir tanesi var 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda