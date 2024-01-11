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Geri Döndü! Pavyon Dansıyla Dayılara Tarla Sattıran Sarı Tutku'nun Son Halini Görünce Şaşıracaksınız

Geri Döndü! Pavyon Dansıyla Dayılara Tarla Sattıran Sarı Tutku'nun Son Halini Görünce Şaşıracaksınız

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
11.01.2024 - 12:05

Sarı Tutku sadece Ankara'da değil, tüm Türkiye'de bilinen bir fenomen. Pavyon danslarıyla tanınan Sarı Tutku uzun zamandır ortada yoktu ama bizim haberimiz yokken geri dönmüş. Bakın Sarı Tutku'nun son haline!

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Pavyon denilince insanların aklına Ankara'daki pavyonların gelmesinin sebepleri var. Burada yapılan cansı müzik ve kadınların dansları, çok büyük ihtimalle memleketin diğer yerdekilerle aynı değil.

Pavyon denilince insanların aklına Ankara'daki pavyonların gelmesinin sebepleri var. Burada yapılan cansı müzik ve kadınların dansları, çok büyük ihtimalle memleketin diğer yerdekilerle aynı değil.

Özellikle bir fenomen haline gelmiş Sarı Tutku, Ankara pavyonu denilince akla ilk gelen isimlerden.

Özellikle bir fenomen haline gelmiş Sarı Tutku, Ankara pavyonu denilince akla ilk gelen isimlerden.

Sarı Tutku'nun kendine has tarzıyla yaptığı dans bu zamana kadar kimlere ne tarlalar sattırdı bilinmez.

Sarı Tutku'nun kendine has tarzıyla yaptığı dans bu zamana kadar kimlere ne tarlalar sattırdı bilinmez.

Ankara oyun havası, twerk ve Jamaika dansının karışımını icra eden Sarı Tutku "asker uğurlaması", "bekarlığa veda" gibi özel gecelerde de dans ediyordu.

Ankara oyun havası, twerk ve Jamaika dansının karışımını icra eden Sarı Tutku "asker uğurlaması", "bekarlığa veda" gibi özel gecelerde de dans ediyordu.

Ve onunla dans etmek hiç de o kadar güzel değildi. Bundan 6-7 sene önce Tutku ile pistte dans etmenin bedeli yaklaşık 2000 TL idi.

Ve onunla dans etmek hiç de o kadar güzel değildi. Bundan 6-7 sene önce Tutku ile pistte dans etmenin bedeli yaklaşık 2000 TL idi.
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Sonra Sarı Tutlu bir ara ortadan kayboldu. Kendisine giden bütün röportaj ve belgesel tekliflerini geri çevirdi, pavyondan uzaklaştı. Fakat bir baktık ki pistlere geri dönmüş. İşte Sarı Tutku'nun son hali 👇

Sonra Sarı Tutlu bir ara ortadan kayboldu. Kendisine giden bütün röportaj ve belgesel tekliflerini geri çevirdi, pavyondan uzaklaştı. Fakat bir baktık ki pistlere geri dönmüş. İşte Sarı Tutku'nun son hali 👇

Herkes gibi o da değişmiş haliyle. Neler yaşadı, neler atlattı bilinmez. YouTube'daki bir videoda onu tesadüfen gördük.

Herkes gibi o da değişmiş haliyle. Neler yaşadı, neler atlattı bilinmez. YouTube'daki bir videoda onu tesadüfen gördük.

İki sene önce de bir TikTok hesabı açmış kendine ama çok fazla paylaşım yapmamış.

İki sene önce de bir TikTok hesabı açmış kendine ama çok fazla paylaşım yapmamış.

Yine de şu videosu 2 milyon seyredilme rekorunu kırmış. Demek ki Sarı Tutku'nun fenomenliği asla bitmiyor

Yine de şu videosu 2 milyon seyredilme rekorunu kırmış. Demek ki Sarı Tutku'nun fenomenliği asla bitmiyor

Videoları merak eden varsa burada bir tanesi var 👇

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Bu da TikTok'ta rekorlar kıran o video...

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