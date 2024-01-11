İlçelere Göre Ünlülerin Belediye Başkanlığına Cuk Oturduğu Yerleri Görünce Oy Vermek İsteyeceksiniz

Yerel seçimler yaklaşıyor, adaylar yavaş yavaş belli oluyor. Geçtiğimiz gün Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklamasının ardından ünlülerle ilgili fikirler havada uçmaya başladı. Bakalım bu ünlüleri yakıştırdığımız belediyeleri beğenecek misiniz?