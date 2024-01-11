İlçelere Göre Ünlülerin Belediye Başkanlığına Cuk Oturduğu Yerleri Görünce Oy Vermek İsteyeceksiniz
İlçelere Göre Ünlülerin Belediye Başkanlığına Cuk Oturduğu Yerleri Görünce Oy Vermek İsteyeceksiniz
Yerel seçimler yaklaşıyor, adaylar yavaş yavaş belli oluyor. Geçtiğimiz gün Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklamasının ardından ünlülerle ilgili fikirler havada uçmaya başladı. Bakalım bu ünlüleri yakıştırdığımız belediyeleri beğenecek misiniz?
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Geçtiğimiz gün Behzat Ç. olarak sevdiğimiz oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Ankara Etimesgut Belediyesi'nin başkan aday adayı olacağını açıklamıştı.
Nedense kimse bu fikri yadırgamadı, birçok kişinin kafasına yattı bu adaylık işi.
Biz de hangi ünlü nerenin belediye başkanı olsa iyi olur diye düşündük ve aklımıza gelenleri sıraladık. Zeki Demirkubuz'dan daha Beşiktaş Belesiye Başkanı bir adam aklımıza gelmedi.
Uzi'den daha iyi Bağcılar Belediye Başkanı olacak kimse yok bize kalırsa
Fedon'un zaten bu zamana kadar Bodrum Belediye Başkanı olmaması kabahat...
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Benekli Ayhan da Ankara Keçiören'e pek yakışır, yalan yok.
Beyoğlu'nun Taksim Delisi Cenk'ten daha iyi bilen sanmıyoruz ki olsun, o yüzden de ona Beyoğlu Belediye Başkanlığını verdik.Neja
Nejat İşler hele tam bir Kadıköy. Bu sebepten Nejat İşler tam bir Kadıköy Belediye Başkanı.
Şahan'ın yangın zamanı Marmaris'e yaptıklarını bildiğimiz ve oraya da çok yakıştırdığımız için kendisini Marmaris Belediye Başkanı seçtik, hayırlı olsun.
Aysun Kayacı 500 km öteden "Ben Karşıyaka'nın vücut bulmuş haliyim" diye bağırdığı için onu da İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı seçtik.
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Candan Erçetin'i Çankaya Belediye Başkanı dışında başka bir yerde görmek istemeyiz. Kendisi kütükten Çankayalı adeta!
Deniz aşığı Ata Demirer'i çok sevdiği Bozcaada'ya başkan yaptık çünkü hak etti. Hayırlı olsun Ata'cığım...
Nebahat Çehre'nin Nişantaşı'na heykelini diksek herhalde hiç kimse yadırgamaz, o yüzden kendisi Şişli Belediye Başkanı oldu.
Erdal Özyağcılar'da herhalde Yabancı Damat'tan kalan baklava börek ustalığı kaldı aklımızda. Bu sebepten onu da Sarıyer Belediye Başkanlığı için görevlendirdik.
"Dilber evin barkın yok mu?" diye ağzımıza yeni şarkı yapıştıran Sincanlı Erkal tabii ki Sincan Belediye Başkanı oldu.
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Bonus: Artık birlikte anıldıkları için Dilan Polat'ı da Silivri Belediye Başkanı yaptık...
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