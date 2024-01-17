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Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
17.01.2024 - 14:25

Neler gördük geçirdik şu dünyada ama daha da görecek şeylerimiz varmış demek ki. Bakalım hangisini görünce daha çok hayret edeceksiniz?

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1. Arkamızdan böyle mi konuşuyorsunuz gerçekten?

1. Arkamızdan böyle mi konuşuyorsunuz gerçekten?

2. Benim kafam yandı, siz devam edin...

2. Benim kafam yandı, siz devam edin...

3. Damatlara artık direkt uranyum içirin de bitsin bu iş!

3. Damatlara artık direkt uranyum içirin de bitsin bu iş!

4. Korku filmi gibi otobüs yolculuğu dersek...

4. Korku filmi gibi otobüs yolculuğu dersek...

5. Biz de gelelim mi ya?

5. Biz de gelelim mi ya?
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6. Bilemedik biz onu...

6. Bilemedik biz onu...

7. Arama filtrelerinde değişiklik yapılmış

7. Arama filtrelerinde değişiklik yapılmış

8. Yazık kafanıza!

8. Yazık kafanıza!

9. Bu nasıl bir gururdur ya?

9. Bu nasıl bir gururdur ya?

10. Bazen çok utanıyorum...

10. Bazen çok utanıyorum...

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