Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Neler gördük geçirdik şu dünyada ama daha da görecek şeylerimiz varmış demek ki. Bakalım hangisini görünce daha çok hayret edeceksiniz?
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1. Arkamızdan böyle mi konuşuyorsunuz gerçekten?
2. Benim kafam yandı, siz devam edin...
3. Damatlara artık direkt uranyum içirin de bitsin bu iş!
4. Korku filmi gibi otobüs yolculuğu dersek...
5. Biz de gelelim mi ya?
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6. Bilemedik biz onu...
7. Arama filtrelerinde değişiklik yapılmış
8. Yazık kafanıza!
9. Bu nasıl bir gururdur ya?
10. Bazen çok utanıyorum...
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