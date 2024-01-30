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Bitmek Bilmeyen 2024 Ocak Ayından Şikayet Ederek Hislerimize Tercüman Olan Kişiler

Bitmek Bilmeyen 2024 Ocak Ayından Şikayet Ederek Hislerimize Tercüman Olan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
30.01.2024 - 14:16

Birkaç gündür çoğumuzda birbirimize itiraf edemediğimiz ortak bir his var. 2024'ün ilk ayı nedense bir türlü bitmiyor. Sanki zaman büküldü ve haftalardır aynı ayda yaşıyoruz. Sebebini bilmiyoruz ama çoğumuz aynı düşüncelerdeyiz. Neyse ki yalnız değilmişiz ve pek çok kişi aynı şeyi hissetmiş. Üstüne mizah sosu da eklemiş.

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Muhtemelen...

Muhtemelen...
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Bu şekil bir rahatsız edicilik var.

1 sene hisseden var.

1 sene hisseden var.
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90 diyen var.

90 diyen var.
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Platformlar bile bıkmış.

Platformlar bile bıkmış.
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1 gün kaldı hisler aynı.

1 gün kaldı hisler aynı.
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Böyle sündü.

Sizin ocak aynı nasıl geçiyor?

Sizin ocak aynı nasıl geçiyor?
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