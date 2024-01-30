Bitmek Bilmeyen 2024 Ocak Ayından Şikayet Ederek Hislerimize Tercüman Olan Kişiler
Bitmek Bilmeyen 2024 Ocak Ayından Şikayet Ederek Hislerimize Tercüman Olan Kişiler
Birkaç gündür çoğumuzda birbirimize itiraf edemediğimiz ortak bir his var. 2024'ün ilk ayı nedense bir türlü bitmiyor. Sanki zaman büküldü ve haftalardır aynı ayda yaşıyoruz. Sebebini bilmiyoruz ama çoğumuz aynı düşüncelerdeyiz. Neyse ki yalnız değilmişiz ve pek çok kişi aynı şeyi hissetmiş. Üstüne mizah sosu da eklemiş.
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Muhtemelen...
1 sene hisseden var.
90 diyen var.
Platformlar bile bıkmış.
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1 gün kaldı hisler aynı.
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Sizin ocak aynı nasıl geçiyor?
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