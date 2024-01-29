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Dile Dolanan Videolardan Volkan Konak'ın Müziği Bırakmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Dile Dolanan Videolardan Volkan Konak'ın Müziği Bırakmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.01.2024 - 20:10

Bakalım haftaya başladığımız bu Pazartesi günü Twitter gündeminde neler var?

İyi eğlenceler 🚀

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Çöpçatarak başlayalım.

Çöpçatarak başlayalım.
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Ya ajanlar ya üşengeç...

Ya ajanlar ya üşengeç...
twitter.com

Her şey olabilir!

Her şey olabilir!
twitter.com

Kendini kandıranlar...

Kendini kandıranlar...
twitter.com

Buna da yazmazsa geçmiş olsun.

Buna da yazmazsa geçmiş olsun.
twitter.com
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Sizce?

Sizce?
twitter.com

Çok feci dile dolanıyor.

Çok feci dile dolanıyor.
twitter.com

Kral!

Kral!
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Abartıyorsunuz...

Abartıyorsunuz...
twitter.com

Güzel bir kıyas...

Güzel bir kıyas...
twitter.com
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👇

👇
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Çok ilginç.

Çok ilginç.
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Kapatalım...

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