Dile Dolanan Videolardan Volkan Konak'ın Müziği Bırakmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Dile Dolanan Videolardan Volkan Konak'ın Müziği Bırakmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım haftaya başladığımız bu Pazartesi günü Twitter gündeminde neler var?
İyi eğlenceler 🚀
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Çöpçatarak başlayalım.
Ya ajanlar ya üşengeç...
Her şey olabilir!
Kendini kandıranlar...
Buna da yazmazsa geçmiş olsun.
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Sizce?
Çok feci dile dolanıyor.
Kral!
Abartıyorsunuz...
Güzel bir kıyas...
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Çok ilginç.
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