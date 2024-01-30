Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Erkekçe Türkçe Çeviri Akımıyla Erkeklerin Kafasından Geçenleri İfşa Eden Twitter Kullanıcıları

Erkekçe Türkçe Çeviri Akımıyla Erkeklerin Kafasından Geçenleri İfşa Eden Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
30.01.2024 - 16:05

Özü sözü bir olduğunu iddia etmeyen insan yoktur. Ancak her söylediğimiz aklımızdan onun geçtiği aklına gelmez. Twitter'daki kadınların gözlemlerine göre erkekler de bu paradoksun içinde. Bunun için erkeklerin söylediklerinin ardından yatanları biraz mizah biraz gerçeklikle harmanlayanlar bir akım çıkardı ve binlerce yanıt geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Başlayalım 👇

Başlayalım 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sizin çeviri örneğiniz ne?

Sizin çeviri örneğiniz ne?
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
11
9
2
1
1
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?