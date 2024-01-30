Erkekçe Türkçe Çeviri Akımıyla Erkeklerin Kafasından Geçenleri İfşa Eden Twitter Kullanıcıları
Erkekçe Türkçe Çeviri Akımıyla Erkeklerin Kafasından Geçenleri İfşa Eden Twitter Kullanıcıları
Özü sözü bir olduğunu iddia etmeyen insan yoktur. Ancak her söylediğimiz aklımızdan onun geçtiği aklına gelmez. Twitter'daki kadınların gözlemlerine göre erkekler de bu paradoksun içinde. Bunun için erkeklerin söylediklerinin ardından yatanları biraz mizah biraz gerçeklikle harmanlayanlar bir akım çıkardı ve binlerce yanıt geldi.
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