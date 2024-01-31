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Henry Cavill'e Benzetildiğinden Yakınarak Kafa Karıştıran Kişiye Gelen Komik Tepkiler

Henry Cavill'e Benzetildiğinden Yakınarak Kafa Karıştıran Kişiye Gelen Komik Tepkiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
31.01.2024 - 22:23

İngiliz aktör Henry Cavill son yılların en gözde aktörlerinden. Oynadığı büyük projelerin yanında görünüşüyle de tüm dünyanın hayran olduğu isimler. Ancak Cavill'e benzetildiğini söyleyenler de var. Bu benzetmeye tepki gösteren de...

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40 yaşındaki İngiliz oyuncu dünyanın en ünlü aktörlerinden...

40 yaşındaki İngiliz oyuncu dünyanın en ünlü aktörlerinden...

Ancak kendisine benzetildiğini söyleyen de var.

Ancak kendisine benzetildiğini söyleyen de var.
twitter.com

Böyle bir benzetmenin tepkileri de ilginç oldu.

Böyle bir benzetmenin tepkileri de ilginç oldu.
twitter.com

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👇
twitter.com

Bunun benzerlik oranı daha fazla.

Bunun benzerlik oranı daha fazla.
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Benzer işler...

Benzer işler...
twitter.com

Hay hay

Hay hay
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Cidden ya.

Cidden ya.
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Sizin benzetildiğiniz ünlü kim?

Sizin benzetildiğiniz ünlü kim?
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