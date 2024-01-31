Henry Cavill'e Benzetildiğinden Yakınarak Kafa Karıştıran Kişiye Gelen Komik Tepkiler
Henry Cavill'e Benzetildiğinden Yakınarak Kafa Karıştıran Kişiye Gelen Komik Tepkiler
İngiliz aktör Henry Cavill son yılların en gözde aktörlerinden. Oynadığı büyük projelerin yanında görünüşüyle de tüm dünyanın hayran olduğu isimler. Ancak Cavill'e benzetildiğini söyleyenler de var. Bu benzetmeye tepki gösteren de...
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40 yaşındaki İngiliz oyuncu dünyanın en ünlü aktörlerinden...
Ancak kendisine benzetildiğini söyleyen de var.
Böyle bir benzetmenin tepkileri de ilginç oldu.
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Bunun benzerlik oranı daha fazla.
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Hay hay
Cidden ya.
Sizin benzetildiğiniz ünlü kim?
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