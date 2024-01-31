Küçükken Sarışın Olanlardan Beden Eğitimi Öğretmeninin Odasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Küçükken Sarışın Olanlardan Beden Eğitimi Öğretmeninin Odasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Çarşamba günü kimlerin paylaşımları almış yürümüş, timeline'ın en çok konuşulan tweetleri hangileri olmuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım.
Hocam yakabilir miyiz?
Falsız da kalmayın.
👇
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Sağlık topu nerede?
Dünyanın tek ortak zevki 👇
👇
Bıktık bu romantizmden.
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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