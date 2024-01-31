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Küçükken Sarışın Olanlardan Beden Eğitimi Öğretmeninin Odasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Küçükken Sarışın Olanlardan Beden Eğitimi Öğretmeninin Odasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
31.01.2024 - 20:03

Bakalım Çarşamba günü kimlerin paylaşımları almış yürümüş, timeline'ın en çok konuşulan tweetleri hangileri olmuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım.

Başlayalım.
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Tam olarak bu!

Hocam yakabilir miyiz?

Hocam yakabilir miyiz?
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Falsız da kalmayın.

Falsız da kalmayın.
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👇

👇
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Sağlık topu nerede?

Sağlık topu nerede?
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Dünyanın tek ortak zevki 👇

Dünyanın tek ortak zevki 👇
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👇

👇
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Bıktık bu romantizmden.

Bıktık bu romantizmden.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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