Kendisini Defalarca Aldatan Kişiye Hayatı Boyunca Unutamayacağı Bir Ders Veren Kadın
Kendisini Defalarca Aldatan Kişiye Hayatı Boyunca Unutamayacağı Bir Ders Veren Kadın
İlişkiler, birliktelikler modası geçmeyen konular... Tabii aldatılmak da bu konuya dahil. Bir Twitter kullanıcısı ayrılma mesajını paylaştı. Ancak defalarca aldatılmasına rağmen verdiği yanıt ders niteliğindeydi.
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Ayrılık mesajları sosyal medyada çok sık karşılaştığımız bir olgu. Çoğu ayrılık bol aksiyonlu yazışmalara sahne olurken...
Bu kez farklı ama çok etkileyici bir olayla karşılaştık.
Konuşma itiraflarla başlıyor...
Ve kapanış...
Tabii üstteki post yorumlanmasa olmazdı...
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Kafada sorular...
Takdir eden de oldu.
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