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Kendisini Defalarca Aldatan Kişiye Hayatı Boyunca Unutamayacağı Bir Ders Veren Kadın

Kendisini Defalarca Aldatan Kişiye Hayatı Boyunca Unutamayacağı Bir Ders Veren Kadın

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
31.01.2024 - 19:44

İlişkiler, birliktelikler modası geçmeyen konular... Tabii aldatılmak da bu konuya dahil. Bir Twitter kullanıcısı ayrılma mesajını paylaştı. Ancak defalarca aldatılmasına rağmen verdiği yanıt ders niteliğindeydi.

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Ayrılık mesajları sosyal medyada çok sık karşılaştığımız bir olgu. Çoğu ayrılık bol aksiyonlu yazışmalara sahne olurken...

Ayrılık mesajları sosyal medyada çok sık karşılaştığımız bir olgu. Çoğu ayrılık bol aksiyonlu yazışmalara sahne olurken...

Bu kez farklı ama çok etkileyici bir olayla karşılaştık.

Bu kez farklı ama çok etkileyici bir olayla karşılaştık.

Konuşma itiraflarla başlıyor...

Konuşma itiraflarla başlıyor...

Ve kapanış...

Ve kapanış...

Tabii üstteki post yorumlanmasa olmazdı...

Tabii üstteki post yorumlanmasa olmazdı...
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Kafada sorular...

Kafada sorular...
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Takdir eden de oldu.

Takdir eden de oldu.
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