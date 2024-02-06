Enkaz Altından Çıkarıldıktan Sonra Yaşadıklarını Gün Gün Anlatan Depremzede İçimizi Parçaladı

6 Şubat Depremleri maddi manevi en büyük hasar aldığımız felaketlerden şüphesiz. Rakamların korkunçluğu bir yana her rakamın içinde binlerce dram olması acımızı daha da katlıyor. Enkaz altından çıkarılan ve ailesini kaybeden bir TikTok kullanıcısı da hastane sürecini, hayatında kalan insanları, iyileşme sürecini tek tek anlattı.