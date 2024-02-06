Lütfü Savaş Protesto Edilmişti: Adaylığı İptal mi Olacak?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, depremde hayatını kaybedenlerin anıldığı Hatay’da düzenlenen anma programında protesto edilmişti. Alandan partililer ve korumalar tarafından çıkartılan Lütfü Savaş için kafa karıştıran bir açıklama geldi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, partinin Lütfü Savaş ile ilgili karar vereceğini söyledi.