Lütfü Savaş Protesto Edilmişti: Adaylığı İptal mi Olacak?
Lütfü Savaş Protesto Edilmişti: Adaylığı İptal mi Olacak?
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, depremde hayatını kaybedenlerin anıldığı Hatay’da düzenlenen anma programında protesto edilmişti. Alandan partililer ve korumalar tarafından çıkartılan Lütfü Savaş için kafa karıştıran bir açıklama geldi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, partinin Lütfü Savaş ile ilgili karar vereceğini söyledi.
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerin başında gelen Hatay’da, tüm tepkilere rağmen mevcut başkan Lütfü Savaş yeniden aday gösterilmişti.
Dün akşam Hatay’da düzenlenen anma programına katılan Lütfü Savaş, depremzedeler tarafından protesto edildi.
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CHP kurmaylarından Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP'nin yerel seçimler için yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yönelik tepkilerle ilgili Halk TV'de İsmail Küçükkaya'ya açıklamalarda bulundu.
Ağbaba tepkilerle ilgili, "Demokrasi sadece seçimde oy kullanılan rejimin adı değil. Demokrasi aynı zamanda protesto hakkı. Dünkü yapılan da bu, bundan kimse de gocunmasın. Bir şeyi eksik yapıyorsanız vatandaşın tepki göstermesi de doğal. Kimin kusuru varsa CHP'li, MHP'li, AK Partili kimin kusuru varsa cezalandırılması lazım" ifadelerini kullandı.
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"Genel Başkanımız en başından beri 'Ankete bakacağım, vatandaş ne diyor ona bakacağım' dedi. Anketlerin tamamında Lütfü Savaş önde çıktı. Genel Başkanımız Savaş'ı aday göstermeseydi 'Kurultay nedeniyle hesaplaşıyor' denilecekti. Bundan da biraz uzak duruldu.”
"Karar tabii kamuoyu tarafından tartışılıyor, parti de bir karar verecektir bununla ilgili. Genel merkezin yetkisinde olan bir şey. Genel merkezin vereceği karara bağlı. Bizim açımızdan da değerlendirilmesi gereken nokta. Bütün siyasetçiler açısından aslında değerlendirilmesi gereken bir nokta. Bütün suçu Savaş'a yıkmanın anlamı yok ama herkesin de buradan payını çıkarması lazım."
Deprem bölgesinde bulunan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise protestolarında CHP’nin deprem bölgesinde yaptığı politikalara değil kişiye yönelik olduğunu ve adaylık kararının yeniden parti meclisinde gündeme geleceğini söyledi.
Gazeteci Canan Kaya, CHP'nin eski Hatay Milletvekili Suzan Şahin'i Lütfü Savaş'ın yerine düşündüğünü iddia etti.
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