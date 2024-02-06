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Kızının Elini Tutarken Çekilen Fotoğrafı Hafızalara Kazınmıştı: 'Biz de Kendisiyle Beraber Öldük'

Kızının Elini Tutarken Çekilen Fotoğrafı Hafızalara Kazınmıştı: 'Biz de Kendisiyle Beraber Öldük'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 09:50

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan kızı Irmak Leyla Hançer’in elini tutarken çekilen fotoğrafı hafızalara kazınan baba Mesut Hançer, deprem felaketinin yıl dönümünde kızı Irmak Leyla'yı mezarında ziyaret etti.

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1 yıldır yüreğinde ateş yandığını belirten Hançer, “Ellerine sarıldım, ellerini öptüm ama hiçbir çare bulamadık. Anında gitmiş anında” dedi.

1 yıldır yüreğinde ateş yandığını belirten Hançer, “Ellerine sarıldım, ellerini öptüm ama hiçbir çare bulamadık. Anında gitmiş anında” dedi.

Depremde kızıyla birlikte 7 yakınını kaybettiğini, Ankara’da TV 100’de çalıştığını belirten Mesut Hançer, evlat acısının çok farklı olduğunu söyledi.

Depremde kızıyla birlikte 7 yakınını kaybettiğini, Ankara’da TV 100’de çalıştığını belirten Mesut Hançer, evlat acısının çok farklı olduğunu söyledi.

'Gidişi oldu gelişi olmadı bir daha. Biz de kendiyle beraber öldük işte. Biz de kendiyle beraber öldük yani. Hepsinin acısı farklı ama evladınki başkaymış. Öbürlerini bastırıyormuş yani anne, baba, abi kardeş acısını daha kötü bastırıyormuş. Hiçbir zaman da çıkmadı, çıkmıyor da, hiçbir zaman da çıkmıyor acısı. 2-3 saat çocuğumun elini tutarak bekledim yani o şekilde. Ama bir daha da bırakamadık ki elini”

İşte o anlar: 👇

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