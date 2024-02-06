Kızının Elini Tutarken Çekilen Fotoğrafı Hafızalara Kazınmıştı: 'Biz de Kendisiyle Beraber Öldük'

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan kızı Irmak Leyla Hançer’in elini tutarken çekilen fotoğrafı hafızalara kazınan baba Mesut Hançer, deprem felaketinin yıl dönümünde kızı Irmak Leyla'yı mezarında ziyaret etti.
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1 yıldır yüreğinde ateş yandığını belirten Hançer, “Ellerine sarıldım, ellerini öptüm ama hiçbir çare bulamadık. Anında gitmiş anında” dedi.
Depremde kızıyla birlikte 7 yakınını kaybettiğini, Ankara’da TV 100’de çalıştığını belirten Mesut Hançer, evlat acısının çok farklı olduğunu söyledi.
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