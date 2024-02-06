Oyuncu Ali Burak Ceylan'ın Köşke Yerleştirdiği Depremzede Öğretmen O Günü Anlattı!
Oyuncu Ali Burak Ceylan'ın Köşke Yerleştirdiği Depremzede Öğretmen O Günü Anlattı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=eB-nd...
6 Şubat günü yaşanan felakette depremzede öğretmen ve ailesine yardım eden oyuncu Ali Burak Ceylan'ın iyiliği göz doldurmuştu. Depremzede öğretmen katıldığı canlı yayında o günü ve sonrasında yaşananları anlatırken duygu dolu anlar yaşadı.
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Müge Dağıstanlı ve Ali Eyüboğlu'nun sunduğu "Aramızda Kalsın" programının bugünkü konuğu depremzede öğretmen Muhammed Irmak'tı.
Irmak, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir video ile bir gün yerde cüzdan bulduğunu ve cüzdanı sahibine ilettiğinde cüzdan sahibinin ünlü bir oyuncu olduğunu anlatmıştı.
Bu ünlü oyuncu Kalp Atışı dizisinin sevilen oyuncusu Ali Burak Ceylan'dı. Ceylan, kendisine "Bir gün başın zora düşersen beni muhakkak ara" demişti.
Irmak, Adıyaman'da yakalandığı deprem dolayısıyla oyuncudan yardım istemiş, o da geri çevirmemişti. Bu duygu yüklü anı hepimize iyiliğe yeniden inandırmıştı.
Canlı yayında cüzdanı bulduğu o günden bahseden Irmak, "Ali Beyin telefon numarasına ulaşmam da şans eseriydi. Eğer numarası internetteki şirketinin sayfasında yazmıyor olsaydı, ulaşamazdım. Zaten sonrasında bunun da bir mucize olduğunu anladım" dedi.
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Meğer web sayfasına ünlü oyuncunun numarası yanlışlıkla eklenmiş: "Ali Bey bana dedi ki, 'Eğer bu yanlışlık olmasaydı bana hiç ulaşamazdın.'"
Irmak, "Cüzdanı ulaştırdığımda bana büyük bir nezaketle karşılık vermek istedi ancak 'Ben bunu insanlık adına yaptım' diyerek kibarca reddettim" diye konuştu.
"Hal böyle olunca Ali abi, beni ofisine davet etti ve 'Sana çok güzel bir hediye vermek istiyorum' dedi. Ama ben bunu da reddettim."
Irmak, "O zaman ise 'Bu numarayı kaydet ve başın sıkıştığında ara. Sen benim artık kardeşimsin' dedi" diye belirtti.
Bu yaşanan mucizevi olayın ardından Adıyaman'a dönen Irmak, 12 saat sonra depreme yakalandığını söyledi.
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"Yani 5 Şubat'ta cüzdanı teslim ettim, döndüm ve deprem oldu" derken gözyaşlarına boğulan Irmak, "Öldük sandık. Kelime-i Şehadet getirdik" diyerek o korku dolu anlardan bahsetti.
"Kurtulduk ama üzerimizde kıyafet yok. Hava buz gibi. Dışardayız" diyen Irmak, "Soğuktan donma tehlikesi geçirdik" diye söyledi.
"Kuzenlerim, halam ve eniştem o depremde enkazın altında öldü" diyen Irmak, yılmadan canla başla yardım çalışmalarına da katılmış:"Normalde yaparım ama o gün bir taşı bile kaldıramayacak kadar güçsüzdüm."
Elinden geldiğince su ve yemek yardımlarına katılan Irmak, o gün bir derneğe de güç bela çadır yardımında bulunduğunu ve sonrasında bölge halkına derneğin önemli yardımları olduğunu da ekledi.
"Gördüğüm manzaralar karşısında akli dengemi kaybetmediğim için şükrediyorum" diyen Irmak, "Cenaze bulmak için benden köpek isteyen bile oldu" diye anlattı.
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Tüm bu yaşananların şokunu atlatmaya çalışırken öğretmenin aklına Ali Burak Ceylan gelmiş: "Hemen Ali abiyi aradım. Sevdiklerimin vefat ettiğini, kalanların da tahliye edilmeye ihtiyacı olduğunu söyledim."
O an Ali Burak Ceylan'ın tüm yükünü omuzlarından aldığını söyleyen Irmak, "Kardeşim beni aradı ve deniz manzaralı bir köşke ailemi yerleştirdiğini öğrendim" dedi.
Sözlerinde ünlü oyuncunun, depremzede öğretmenin ailesine gidip "Mesele cüzdan değil. Benim size yardım etmem gerek" dediğini de belirtti.
Konuya dair açıklama yapan ünlü oyuncu Ceylan “Allah, Muhammed’i karşıma çıkardıysa bir sebebi var. Bu benim için şeref mertebesidir” dedi.
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