Oyuncu Ali Burak Ceylan'ın Köşke Yerleştirdiği Depremzede Öğretmen O Günü Anlattı!

6 Şubat günü yaşanan felakette depremzede öğretmen ve ailesine yardım eden oyuncu Ali Burak Ceylan'ın iyiliği göz doldurmuştu. Depremzede öğretmen katıldığı canlı yayında o günü ve sonrasında yaşananları anlatırken duygu dolu anlar yaşadı.