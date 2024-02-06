Depremde Annesini Kaybeden Kişinin 'Annesiz Kalmayı' Tarif Ettiği Paylaşım İçimizi Paramparça Etti!
Depremde Annesini Kaybeden Kişinin 'Annesiz Kalmayı' Tarif Ettiği Paylaşım İçimizi Paramparça Etti!
Twitter (X)'da bir kullanıcı 6 Şubat depremlerinden annesini kaybettikten sonra yaşadıklarını anlattı. Kullanıcın yazdıkları yüreğimizi darmadağın etti.
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Bugün 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız acı felaketin 1'inci senesi. Yüreğimiz aynı o günkü gibi acılar içinde.
Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde, sevdiklerini son yolculuğuna uğurlayanların acısı bugün daha da katlandı.
Twitter (X)'da yaptıkları paylaşımlarla acılarını anlatmaya çalışan ve bir nebze olsun umut ışığı arayan vatandaşlarımızın paylaşımları yüreklerimizi parçaladı.
Onların seslerine kulak verirken birlik olduğumuzu hatırladık. Bir vatandaşı annesinden ayıran depremden sonra yaşadıklarını yazması gözleri doldurdu.
Annesinin son mesajlarını paylaşan kullanıcı, "Annem sürekli telefonuna bakardı, en kötü zamanda bile moral konuşması yapacak bizi toparlayacak bir şeyler söylerdi. Ben aslında burada öldüğünü anlamıştım" diye yazdı.
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"Annesine babasına ölümü yakıştıramıyor ilk zamanlarda. Yazdıkların aramaların cevapsız kalınca anlıyorsun çaresizce ölümü..."
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