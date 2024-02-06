Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Depremde Yakınlarını Kaybeden İnsanların Gözyaşlarına Boğulacağınız Paylaşımları

Depremde Yakınlarını Kaybeden İnsanların Gözyaşlarına Boğulacağınız Paylaşımları

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
06.02.2024 - 09:57

11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depremleri 1. yılını doldurdu. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın acısı ise bugün iki katına çıktı. Sevdiklerini kaybeden insanlarımızın yüreklerimizi dağlayan paylaşımları ise herkesi gözyaşlarına boğdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen depremin 1. yılındayız. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Aileler yok oldu, anne, baba, kardeş, sevgili, nişanlı, eş, arkadaşlar toprak oldu.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen depremin 1. yılındayız. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Aileler yok oldu, anne, baba, kardeş, sevgili, nişanlı, eş, arkadaşlar toprak oldu.

Geride kalanlar her gün olduğu gibi bugün de büyük bir acıyla mücadele ediyor. Sevdiklerini kaybeden vatandaşlarımızın isyanını gördükçe kahrolduk. Nefes aldığımız için utandık!

Geride kalanlar her gün olduğu gibi bugün de büyük bir acıyla mücadele ediyor. Sevdiklerini kaybeden vatandaşlarımızın isyanını gördükçe kahrolduk. Nefes aldığımız için utandık!

Depremin 1. yılında da yakınlarını kaybeden insanlarımızın yüreklerimizi dağlayan paylaşımları herkesi gözyaşlarına boğdu.

Depremin 1. yılında da yakınlarını kaybeden insanlarımızın yüreklerimizi dağlayan paylaşımları herkesi gözyaşlarına boğdu.

Bizler de o paylaşımlardan bazılarını derledik.

Bizler de o paylaşımlardan bazılarını derledik.
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com

Devamı...

Devamı...

Devamı...

Devamı...

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?