Depremde Yakınlarını Kaybeden İnsanların Gözyaşlarına Boğulacağınız Paylaşımları

11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depremleri 1. yılını doldurdu. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın acısı ise bugün iki katına çıktı. Sevdiklerini kaybeden insanlarımızın yüreklerimizi dağlayan paylaşımları ise herkesi gözyaşlarına boğdu.