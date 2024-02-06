Depremde Yakınlarını Kaybeden İnsanların Gözyaşlarına Boğulacağınız Paylaşımları
Depremde Yakınlarını Kaybeden İnsanların Gözyaşlarına Boğulacağınız Paylaşımları
11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depremleri 1. yılını doldurdu. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın acısı ise bugün iki katına çıktı. Sevdiklerini kaybeden insanlarımızın yüreklerimizi dağlayan paylaşımları ise herkesi gözyaşlarına boğdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen depremin 1. yılındayız. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Aileler yok oldu, anne, baba, kardeş, sevgili, nişanlı, eş, arkadaşlar toprak oldu.
Geride kalanlar her gün olduğu gibi bugün de büyük bir acıyla mücadele ediyor. Sevdiklerini kaybeden vatandaşlarımızın isyanını gördükçe kahrolduk. Nefes aldığımız için utandık!
Depremin 1. yılında da yakınlarını kaybeden insanlarımızın yüreklerimizi dağlayan paylaşımları herkesi gözyaşlarına boğdu.
Bizler de o paylaşımlardan bazılarını derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Devamı...
Devamı...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda