2023 Çoğumuz İçin Sadece 1 Aydı... 6 Şubat'ta Hayatta Kalan Depremzedelerin Duygulandıran Paylaşımları

Bugün 6 Şubat. 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz 100 binden fazla vatandaşımızın yaralandığı, milyonlarca vatandaşımızın yerinden, yurdundan, evinden, mahallesinden, sokağından, ailesinden ayrılmak zorunda kaldığı o gün!
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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yıl dönümünde yaşadığımız büyük acı unutulmuyor, unutulmayacak!
2023'ün Şubat ayından sonra hayatın onlar için durduğu depremzedelerin, kaybettikleri için yaptıkları paylaşımlar hepimizi duygulandırdı.
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