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2023 Çoğumuz İçin Sadece 1 Aydı... 6 Şubat'ta Hayatta Kalan Depremzedelerin Duygulandıran Paylaşımları

2023 Çoğumuz İçin Sadece 1 Aydı... 6 Şubat'ta Hayatta Kalan Depremzedelerin Duygulandıran Paylaşımları

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 08:37

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Bugün 6 Şubat. 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz 100 binden fazla vatandaşımızın yaralandığı, milyonlarca vatandaşımızın yerinden, yurdundan, evinden, mahallesinden, sokağından, ailesinden ayrılmak zorunda kaldığı o gün!

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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yıl dönümünde yaşadığımız büyük acı unutulmuyor, unutulmayacak!

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yıl dönümünde yaşadığımız büyük acı unutulmuyor, unutulmayacak!

2023'ün Şubat ayından sonra hayatın onlar için durduğu depremzedelerin, kaybettikleri için yaptıkları paylaşımlar hepimizi duygulandırdı.

2023'ün Şubat ayından sonra hayatın onlar için durduğu depremzedelerin, kaybettikleri için yaptıkları paylaşımlar hepimizi duygulandırdı.

İşte o paylaşımlar: 👇

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