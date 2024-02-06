Depremde Vefat Eden Erkek Arkadaşı ile O Son Duygu Dolu Yazışmalarını Paylaştı!
Depremde Vefat Eden Erkek Arkadaşı ile O Son Duygu Dolu Yazışmalarını Paylaştı!
Depremin 1'inci yılında Twitter (X)'da kullanıcılar hayatını kaybeden sevdiklerine mesajlar gönderiyor ve yaşadıkları acıyı tarif ediyorlar. Bir kullanıcı da erkek arkadaşı vefat etmeden önceki son yazışmalarını paylaştı.
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Bugün 6 Şubat 2024, Kahramanmaraş ve 11 ili yıkıma uğratan felaketin ardından tam bir yıl geçti.
Acıları hala taze olan bölgedeki vatandaşlar, sevdiklerini andılar. Yaşadıkları tarifsiz acıyı bir nebze olsun sosyal medyada anlattılar.
Twitter (X)'da, depremde erkek arkadaşını kaybeden bir kullanıcının yazdıkları içimizi paramparça etti.
Onlar bir süredir görüşemediklerinden dert yanarken araya daha büyük bir acı girdi. Kullanıcı, sevgilisinin kendisine yazdığı son duygu dolu mesajları da paylaştı.
Sevgilisine "Kalabalıklar içerisinde yalnızım, sen olmayınca" diye yazan kullanıcı, "1 yıl önce bugün…" diye yaptığı paylaşımla gözlerimizi doldurdu.
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Erkek arkadaşının kendisine yazdığı duygu yüklü mesajlar yüreklerimizi incitti. İşte o paylaşım👇🏻
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"Senden gelecek bi mesaja bile o kadar çok ihtiyacım var ki..." diye ifade etti, hislerini.
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