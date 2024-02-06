Hepimizin Süpermen'i Henry Cavill'den Erotik Sahneler Hakkında Beklenmedik İtiraf
Hepimizin Süpermen'i Henry Cavill'den Erotik Sahneler Hakkında Beklenmedik İtiraf
Kaynak: https://uk.news.yahoo.com/henry-cavil...
Evimizin Süpermen'i ve Witcher'ı Henry Cavill, dizi ve filmlerdeki erotik sahneler hakkında beklenmedik itiraflarda bulundu. Erotik sahnelerden nefret ettiğini söyleyen ünlü oyuncu, 'Anlam veremiyorum' diyerek veryansın etti.
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Kendisine hayran olmayı imkansız kılan Henry Cavill'i hepimiz bayılarak izliyoruz!
Ünlü oyuncu yakışıklılığının yanı sıra unutulmaz rollerin de sahibi olarak anılıyor: Süpermen, Rivialı Geralt, Sherlock Holmes ve fazlası...
Ancak gelin görün ki kendisinin dizi ve filmlere dair bir isyanı var: Cavill seks sahnelerinden haz etmediğini açıkladı.
Erotik sahnelerin bazen hikayeye katkısı olduğunu kabul eden Cavill, "Bence bugünlerde bu sahneleri çok fazla kullanıyorlar" şeklinde konuştu.
Ünlü oyuncu bu sahnelerden rahatsız olduğunu söyleyerek "İşte o zaman daha da rahatsız olmaya başlıyorsunuz ve 'Burada bir performans yok, filmin geri kalanına taşınacak bir parça yok' diye düşünüyorsunuz" şeklinde konuştu.
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Ünlü oyuncu daha önce 23 yaşındayken 'The Tudors' dizisinin çekiminde ereksiyon yaşadığını ve bu durumdan çok utandığını itiraf etti.
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Harry'ciler damlar şimdi 😂