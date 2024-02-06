Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Hepimizin Süpermen'i Henry Cavill'den Erotik Sahneler Hakkında Beklenmedik İtiraf

Hepimizin Süpermen'i Henry Cavill'den Erotik Sahneler Hakkında Beklenmedik İtiraf

Effy
Effy - Onedio Editörü
07.02.2024 - 00:18

Evimizin Süpermen'i ve Witcher'ı Henry Cavill, dizi ve filmlerdeki erotik sahneler hakkında beklenmedik itiraflarda bulundu. Erotik sahnelerden nefret ettiğini söyleyen ünlü oyuncu, 'Anlam veremiyorum' diyerek veryansın etti.

Kaynak: https://uk.news.yahoo.com/henry-cavil...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kendisine hayran olmayı imkansız kılan Henry Cavill'i hepimiz bayılarak izliyoruz!

Kendisine hayran olmayı imkansız kılan Henry Cavill'i hepimiz bayılarak izliyoruz!

Ünlü oyuncu yakışıklılığının yanı sıra unutulmaz rollerin de sahibi olarak anılıyor: Süpermen, Rivialı Geralt, Sherlock Holmes ve fazlası...

Ünlü oyuncu yakışıklılığının yanı sıra unutulmaz rollerin de sahibi olarak anılıyor: Süpermen, Rivialı Geralt, Sherlock Holmes ve fazlası...

Ancak gelin görün ki kendisinin dizi ve filmlere dair bir isyanı var: Cavill seks sahnelerinden haz etmediğini açıkladı.

Ancak gelin görün ki kendisinin dizi ve filmlere dair bir isyanı var: Cavill seks sahnelerinden haz etmediğini açıkladı.

Erotik sahnelerin bazen hikayeye katkısı olduğunu kabul eden Cavill, "Bence bugünlerde bu sahneleri çok fazla kullanıyorlar" şeklinde konuştu.

Erotik sahnelerin bazen hikayeye katkısı olduğunu kabul eden Cavill, "Bence bugünlerde bu sahneleri çok fazla kullanıyorlar" şeklinde konuştu.

'Bu gerçekten gerekli mi yoksa insanlar sadece daha az kıyafet mi giyiyorlar?' diye düşünüyorum

Ünlü oyuncu bu sahnelerden rahatsız olduğunu söyleyerek "İşte o zaman daha da rahatsız olmaya başlıyorsunuz ve 'Burada bir performans yok, filmin geri kalanına taşınacak bir parça yok' diye düşünüyorsunuz" şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu bu sahnelerden rahatsız olduğunu söyleyerek "İşte o zaman daha da rahatsız olmaya başlıyorsunuz ve 'Burada bir performans yok, filmin geri kalanına taşınacak bir parça yok' diye düşünüyorsunuz" şeklinde konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlü oyuncu daha önce 23 yaşındayken 'The Tudors' dizisinin çekiminde ereksiyon yaşadığını ve bu durumdan çok utandığını itiraf etti.

Ünlü oyuncu daha önce 23 yaşındayken 'The Tudors' dizisinin çekiminde ereksiyon yaşadığını ve bu durumdan çok utandığını itiraf etti.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
s.rtc

Harry'ciler damlar şimdi 😂