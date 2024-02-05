Senarist ve Oyuncu Gülse Birsel'in Favori Üç Filmi Sinefil Ruhunu Ortaya Çıkardı!
Senarist ve Oyuncu Gülse Birsel'in Favori Üç Filmi Sinefil Ruhunu Ortaya Çıkardı!
Oyuncu ve yazar Gülse Birsel, işinin hakkını verdiği gibi sektörün de hakkını vererek kaliteli yapımları izliyor. En sevdiği üç filmi paylaşan Birsel'e 'Sonunda IMDb ilk beşten önermeyen bir sanatçı' yorumu geldi.
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"Avrupa Yakası" olsun, "Yalan Dünya" olsun kalite akan yapımların mucidi Gülse Birsel'e hepimiz hayranız!
İşini layığıyla yapan sayılı isimlerden biri olan Birsel için sinemaya gönül vermiş birisi de diyebiliriz.
Geçtiğimiz günlerde "İyi Bir Aile Değiliz" filminin galasına katılan Birsel'e en sevdiği üç film soruldu.
Tabi sinefillerden yorum da gecikmedi... 😂
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Yine yaranamadı!
Filmleri yeterince ağır bulmayanlar da olmadı değil...
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Sizin favori 3 filminizi yorumlara alalım. 😂👇
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