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Senarist ve Oyuncu Gülse Birsel'in Favori Üç Filmi Sinefil Ruhunu Ortaya Çıkardı!

Senarist ve Oyuncu Gülse Birsel'in Favori Üç Filmi Sinefil Ruhunu Ortaya Çıkardı!

gülse birsel
Effy
Effy - Onedio Editörü
05.02.2024 - 23:22

Oyuncu ve yazar Gülse Birsel, işinin hakkını verdiği gibi sektörün de hakkını vererek kaliteli yapımları izliyor. En sevdiği üç filmi paylaşan Birsel'e 'Sonunda IMDb ilk beşten önermeyen bir sanatçı' yorumu geldi.

Bakalım 👇

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"Avrupa Yakası" olsun, "Yalan Dünya" olsun kalite akan yapımların mucidi Gülse Birsel'e hepimiz hayranız!

"Avrupa Yakası" olsun, "Yalan Dünya" olsun kalite akan yapımların mucidi Gülse Birsel'e hepimiz hayranız!

İşini layığıyla yapan sayılı isimlerden biri olan Birsel için sinemaya gönül vermiş birisi de diyebiliriz.

İşini layığıyla yapan sayılı isimlerden biri olan Birsel için sinemaya gönül vermiş birisi de diyebiliriz.

Geçtiğimiz günlerde "İyi Bir Aile Değiliz" filminin galasına katılan Birsel'e en sevdiği üç film soruldu.

Geçtiğimiz günlerde "İyi Bir Aile Değiliz" filminin galasına katılan Birsel'e en sevdiği üç film soruldu.

Birbirinden kaliteli üç yapım öneren Birsel ise sinefil ruhunu konuşturdu. 👇

Tabi sinefillerden yorum da gecikmedi... 😂

Tabi sinefillerden yorum da gecikmedi... 😂
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Yine yaranamadı!

Yine yaranamadı!
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Filmleri yeterince ağır bulmayanlar da olmadı değil...

Filmleri yeterince ağır bulmayanlar da olmadı değil...
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Sizin favori 3 filminizi yorumlara alalım. 😂👇

Sizin favori 3 filminizi yorumlara alalım. 😂👇
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