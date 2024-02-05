Doktorlar'da Ela'nın Kabusuydu: Naz Elmas'ın Son Hali 'Gençlik İksirini Bulmuş' Dedirtti
Doktorlar'da Ela'nın Kabusuydu: Naz Elmas'ın Son Hali 'Gençlik İksirini Bulmuş' Dedirtti
Doktorlar, Haziran Gecesi sevilen televizyon dizilerinde rol alan Naz Elmas, son zamanlarda gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. 40 yaşındaki ünlü oyuncunun son pozları ise gençlik iksirini bulmuş olabileceğini düşündürttü!
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"Doktorlar" dizisinde Ela'nın kabusu oldu diyebileceğimiz Naz Elmas'ı tanıyanlarınız vardır.
Şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam süren Naz Elmas, geçen yıllara hiç aldırış etmemiş gibi duruyor.
Sevilen oyuncu en son yüzündeki değişimle gündeme gelmiş, estetik iddiaları ortaya atılmıştı...
Şimdi de Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla magazin gündemine geldi!
Elmas'ın tekneden paylaştığı son pozları yine çok beğenildi.
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Ünlü oyuncuya kendisini seven ve dizilerde görmeyi özleyen hayranlarından binlerce beğeni geldi.
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