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Doktorlar'da Ela'nın Kabusuydu: Naz Elmas'ın Son Hali 'Gençlik İksirini Bulmuş' Dedirtti

Doktorlar'da Ela'nın Kabusuydu: Naz Elmas'ın Son Hali 'Gençlik İksirini Bulmuş' Dedirtti

Effy
Effy - Onedio Editörü
05.02.2024 - 19:37

Doktorlar, Haziran Gecesi sevilen televizyon dizilerinde rol alan Naz Elmas, son zamanlarda gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. 40 yaşındaki ünlü oyuncunun son pozları ise gençlik iksirini bulmuş olabileceğini düşündürttü!

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"Doktorlar" dizisinde Ela'nın kabusu oldu diyebileceğimiz Naz Elmas'ı tanıyanlarınız vardır.

"Doktorlar" dizisinde Ela'nın kabusu oldu diyebileceğimiz Naz Elmas'ı tanıyanlarınız vardır.

Şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam süren Naz Elmas, geçen yıllara hiç aldırış etmemiş gibi duruyor.

Şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam süren Naz Elmas, geçen yıllara hiç aldırış etmemiş gibi duruyor.

Sevilen oyuncu en son yüzündeki değişimle gündeme gelmiş, estetik iddiaları ortaya atılmıştı...

Sevilen oyuncu en son yüzündeki değişimle gündeme gelmiş, estetik iddiaları ortaya atılmıştı...

Şimdi de Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla magazin gündemine geldi!

Şimdi de Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla magazin gündemine geldi!
www.instagram.com

Elmas'ın tekneden paylaştığı son pozları yine çok beğenildi.

Elmas'ın tekneden paylaştığı son pozları yine çok beğenildi.
www.instagram.com
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Ünlü oyuncuya kendisini seven ve dizilerde görmeyi özleyen hayranlarından binlerce beğeni geldi.

Ünlü oyuncuya kendisini seven ve dizilerde görmeyi özleyen hayranlarından binlerce beğeni geldi.
www.instagram.com

Siz 40 yaşındaki oyuncunun son halini nasıl buldunuz? Yorumlara buyurun 👇

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