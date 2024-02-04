Gupse Özay'ın Eşi Barış Arduç'un Espri Yeteneğiyle Acımadan Dalga Geçmesi 'Evlilik Böyle Bir Şey mi?' Dedirtti

Son zamanların en çok konuşulan çifti Gupse Özay ve Barış Arduç her gün aşklarıyla hepimizi imrendiriyor! Komedinin vücut bulmuş hali Özay'ın eşi Arduç'un esprileriyle acımadan dalga geçmesi ise 'Evlilik böyle bir şey mi?' diye sorgulatmadı değil...

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