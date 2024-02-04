Gupse Özay'ın Eşi Barış Arduç'un Espri Yeteneğiyle Acımadan Dalga Geçmesi 'Evlilik Böyle Bir Şey mi?' Dedirtti
Gupse Özay'ın Eşi Barış Arduç'un Espri Yeteneğiyle Acımadan Dalga Geçmesi 'Evlilik Böyle Bir Şey mi?' Dedirtti
Son zamanların en çok konuşulan çifti Gupse Özay ve Barış Arduç her gün aşklarıyla hepimizi imrendiriyor! Komedinin vücut bulmuş hali Özay'ın eşi Arduç'un esprileriyle acımadan dalga geçmesi ise 'Evlilik böyle bir şey mi?' diye sorgulatmadı değil...
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"Lohusa" filmi sağ olsun, şu sıralar Gupse Özay'ı izlemeye ve dinlemeye doyamadık! 🥰
Kendi deneyimlerini komediyle harmanlayarak ortaya enfes bir film çıkaran Gupse Özay'ı magazin gündeminde sık görür olduk.
Bu gündemde de eşini yalnız bırakmayan Barış Arduç ise bir kez daha ilişkilerinin muhteşemliğini kanıtlamış da oldu.
Öyle ki, geçtiğimiz günlerde Biz Bize programının konuğu olan Özay "Barış benden daha komik. Yakışıklı olunca o tarafı yokmuş gibi oluyor. Kendisi benim Türkiye'de gördüğüm en komik insan. Öyle birisi yok Türkiye'de" sözleriyle eşini övmelere doyamamıştı!
Ancak lafından çabuk dönen komedyen isim, oyuncu eşini kötü bir espri yaptığı zaman affetmediğini söyledi!
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Ünlü senarist ve oyuncu, ''Barış komik olmayan bir espri yaptığında 'neyse kırılmasın' diye güldüğün oldu mu?'' sorusunu ''Yok, hemen dalga geçerim" diye yanıtladı. 😂
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