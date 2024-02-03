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Netflix Dizisinin Türkiye vs. Global Başlığı Arasındaki Fark Çeviri Sanatına İsyan Ettirdi!

Netflix Dizisinin Türkiye vs. Global Başlığı Arasındaki Fark Çeviri Sanatına İsyan Ettirdi!

Serenay Sarıkaya Netflix
Effy
Effy - Onedio Editörü
04.02.2024 - 00:06

Serenay Sarıkaya'nın merakla beklenen son Netflix projesi henüz yayımlanmadan başlığıyla olay oldu! Türkiye vs. globaldeki iki farklı başlığa gelen yorumları okuyunca gülmekten yerlere yatabilirsiniz!

Bakalım 👇

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Serenay Sarıkaya'nın Leyla isimli bir avukata hayat vereceği son Netflix dizisini hepimiz heyecan dorukta bekliyoruz!

Serenay Sarıkaya'nın Leyla isimli bir avukata hayat vereceği son Netflix dizisini hepimiz heyecan dorukta bekliyoruz!

Ancak dizi yayına girmeden başlığıyla çoktan gündem oldu bile: Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Netflix orijinal dizisinin adı "Kimler Geldi Kimler Geçti" olacak.

Ancak dizi yayına girmeden başlığıyla çoktan gündem oldu bile: Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Netflix orijinal dizisinin adı "Kimler Geldi Kimler Geçti" olacak.

"Kimler Geldi Kimler Geçti", globalde ''Thank You, Next'' ismiyle yayınlanacak. Hayliyle iki başlık arasındaki fark sosyal medya kullanıcılarının dilinden kurtulamadı!

"Kimler Geldi Kimler Geçti", globalde ''Thank You, Next'' ismiyle yayınlanacak. Hayliyle iki başlık arasındaki fark sosyal medya kullanıcılarının dilinden kurtulamadı!

Belki de dizi de böyle sürprizlerle doludur...

Belki de dizi de böyle sürprizlerle doludur...
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Kabul edelim bizimki daha iyiydi.

Kabul edelim bizimki daha iyiydi.
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Yerelleştirmenin de etkisi olabilir.

Yerelleştirmenin de etkisi olabilir.
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Sizin düşünceleriniz neler? 😂 Yorumlara buyurun!

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