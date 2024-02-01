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İlişkilerini Duymayan Kalmamış Gibi Hala Şükrü Özyıldız'ı Gizleyen Sibil Çetinkaya'nın Mesaisi Güldürdü

İlişkilerini Duymayan Kalmamış Gibi Hala Şükrü Özyıldız'ı Gizleyen Sibil Çetinkaya'nın Mesaisi Güldürdü

Effy
Effy - Onedio Editörü
01.02.2024 - 23:22

Influencer Sibil Çetinkaya'nın hala oyuncu sevgilisi Şükrü Özyıldız'ı bölük pörçük paylaşması dillere fena düştü!

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2023 yılının en sürpriz aşklarından biri de Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız'a ait...

2023 yılının en sürpriz aşklarından biri de Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız'a ait...

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında beraberlikleri ortaya çıkan çift, magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında beraberlikleri ortaya çıkan çift, magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Biri influencer, biri oyuncu olan çiftin ilişkisi epey ses getirmişti: Birlikte tatile çıkan taze çift, aşk paylaşımlarına doyamadı!

Biri influencer, biri oyuncu olan çiftin ilişkisi epey ses getirmişti: Birlikte tatile çıkan taze çift, aşk paylaşımlarına doyamadı!

Yan yana tek tük görebildiğimiz çift, hayliyle sosyal medyanın epey dikkatini çekiyor.

Yan yana tek tük görebildiğimiz çift, hayliyle sosyal medyanın epey dikkatini çekiyor.

Ancak nihayetinde ilk resmi aşk pozu Şükrü Özyıldız'dan gelmiş, sevgilisiyle kar keyfini paylaşmıştı!

Ancak nihayetinde ilk resmi aşk pozu Şükrü Özyıldız'dan gelmiş, sevgilisiyle kar keyfini paylaşmıştı!

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Ancak sevgilisini hala kameralarda göstermeyen ya da yarım yamalak paylaşan Sibil'in nazar korkusu dikkatlerden kaçmadı!

Ancak sevgilisini hala kameralarda göstermeyen ya da yarım yamalak paylaşan Sibil'in nazar korkusu dikkatlerden kaçmadı!

Geçtiğimiz gün dostlarıyla keyifli ortamını paylaşan Sibil, yine sevgilisini 'kafasız' paylaştı!

Sibil'in Şükrü'yü saklama çabalarını görenlerden 'Ablacım sevgilini tanıyoruz!' tadında yorumlar gecikmedi...

Sibil'in Şükrü'yü saklama çabalarını görenlerden 'Ablacım sevgilini tanıyoruz!' tadında yorumlar gecikmedi...
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