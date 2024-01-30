Dilekler Gerçek Oldu: Şükrü Özyıldız'dan Sevgilisi Sibil Çetinkaya ile İlk Resmi Aşk Pozu Geldi!
Dilekler Gerçek Oldu: Şükrü Özyıldız'dan Sevgilisi Sibil Çetinkaya ile İlk Resmi Aşk Pozu Geldi!
Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ve fenomen Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz Eylül ayından beri bir aşkın içinde bildiğiniz üzere. Özyıldız, sevgilisi Sibil Çetinkaya ile ilk kez fotoğraf paylaştı. Çiftin ilk aşk pozuna yorum yağdı.
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Şükrü Özyıldız, 2023 yılının Eylül ayında sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile yeni bir aşka yelken açtı.
Çiftin ilişkisi baş başa çıktıkları tatilde sosyal medyada sarıldıkları bu poz ile ortaya çıkmıştı hatırlarsanız.
Özyıldız ile doludizgin aşk yaşayan Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir davette konuşmacı olmuştu. O gün Şükrü Özyıldız da sevgilisini yalnız bırakmamış ve Çetinkaya'yı "Seninle gurur duyuyorum" diyerek hikayesinde paylaşmıştı.
Güzel bir ilişkinin içinde olan Şükrü Özyıldız, son olarak sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte kayak tatili için gittikleri İsviçre'den fotoğraf serisi paylaştı.
Özyıldız'ın paylaşımı sosyal medyada kısa süre içinde büyük bir ilgi gördü. Sebebi ise Özyıldız'ın paylaştığı fotoğraflar arasında, hayranlarının aylardır beklediği bir fotoğrafın olmasıydı.
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Yakışıklı oyuncu, sevgilisi Sibil Çetinkaya ile ilk resmi aşk pozunu paylaştı. Bu pozu görenlerden "Sonunda", "Şükür Şükrüü" gibi yorumlar da beraberinde geldi..
Sibil Çetinkaya ise sevgilisinin bu paylaşımına kayıtsız kalmadı ve gönderinin altına "aşkım" notunu düştü.
1. Çiftin aşk pozunu görenlerden gelen yorumlar ise şöyleydi...👇
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