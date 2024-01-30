Dilekler Gerçek Oldu: Şükrü Özyıldız'dan Sevgilisi Sibil Çetinkaya ile İlk Resmi Aşk Pozu Geldi!

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ve fenomen Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz Eylül ayından beri bir aşkın içinde bildiğiniz üzere. Özyıldız, sevgilisi Sibil Çetinkaya ile ilk kez fotoğraf paylaştı. Çiftin ilk aşk pozuna yorum yağdı.