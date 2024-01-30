Bitti mi Yani? Kıvanç Tatlıtuğ Final Yapan Aile Dizisine Veda Ettiği Paylaşımıyla Herkesi Duygulandırdı!

Veda zamanı geldi çattı... 30 bölümlük yapılan anlaşma sebebiyle final yapan Aile dizisi izleyicisini fazlasıyla üzdü. Kıvanç Tatlıtuğ'un diziye ve rol arkadaşı Serenay Sarıkaya'ya vedası herkesi duygulandırdı.