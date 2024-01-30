Bitti mi Yani? Kıvanç Tatlıtuğ Final Yapan Aile Dizisine Veda Ettiği Paylaşımıyla Herkesi Duygulandırdı!
Bitti mi Yani? Kıvanç Tatlıtuğ Final Yapan Aile Dizisine Veda Ettiği Paylaşımıyla Herkesi Duygulandırdı!
Veda zamanı geldi çattı... 30 bölümlük yapılan anlaşma sebebiyle final yapan Aile dizisi izleyicisini fazlasıyla üzdü. Kıvanç Tatlıtuğ'un diziye ve rol arkadaşı Serenay Sarıkaya'ya vedası herkesi duygulandırdı.
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Sezonun en iddialı ve en başarılı dizilerinden biri olan Aile, ne yazık ki izleyicisine veda ediyor.
Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u bir araya getiren bu müthiş proje için oyuncularla en başından 30 bölümlük anlaşma yapılmıştı.
İzleyicinin ısrarları bir işe yaramadı, yapım geri adım atmadı ve dizi bu sebeple final kararından vazgeçmedi.
Belki de böyle tadında bırakmakta fayda vardır, bilemiyoruz... Ancak ne yalan söyleyelim, bu ikiliye fazlasıyla alışmıştık.
Final bölümüyle ekrana gelecek dizinin oyuncularından da veda mesajları gelmeye başladı.
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Aslan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ "Bir aile olarak başladığımız ve öyle devam eden yolculuğumuzda sona geldik." sözleriyle rol ve ekip arkadaşlarına veda etti.
"Aile'ye emeği geçen tüm oyuncu ve set arkadaşlarıma, 30 bölüm bizimle olan ve destek veren siz güzel izleyicilerimize teşekkür ederiz. Bu güzel ekip ile yolumuz tekrar kesişecek" diyen Tatlıtuğ herkesi duygulandırdı.
Biz bu partnerliği çok beğendik. Umarız en kısa zamanda yeniden sizi birlikte izleyebiliriz!
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seni 'aile'de harcadılar be oğlum