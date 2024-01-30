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Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Kriz Geçirdiği Sahnede Mert Yazıcıoğlu'na Övgü Yağdı

Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Kriz Geçirdiği Sahnede Mert Yazıcıoğlu'na Övgü Yağdı

Kızıl Goncalar
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 15:23

FOX'un iddialı dizisi Kızıl Goncalar'ın son bölümündeki bir sahne sosyal medyaya damgasını vurdu. Cüneyd'in kriz geçirdiği anlar çok konuşulurken, Mert Yazıcıoğlu'nun sahnedeki performansı epey beğenildi.

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Kısa sürede fenomen haline gelen Kızıl Goncalar dizisi son bölümüyle yine sosyal medyaya damgasını vurdu.

Kısa sürede fenomen haline gelen Kızıl Goncalar dizisi son bölümüyle yine sosyal medyaya damgasını vurdu.

Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakterinin kriz geçirdiği sahne son bölümün en beğenilen sahnesi olurken, Yazıcıoğlu'nun performansı alkış topladı.

Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakterinin kriz geçirdiği sahne son bölümün en beğenilen sahnesi olurken, Yazıcıoğlu'nun performansı alkış topladı.

Zeynep'in kendisine dokunmasının ardından annesini hatırlayan ve "Cüneyd nerede?" sözünü tekrarlayan Cüneyd'in o anlarını aşağıda paylaşıyoruz:

Zeynep'in kendisine dokunmasının ardından annesini hatırlayan ve "Cüneyd nerede?" sözünü tekrarlayan Cüneyd'in o anlarını aşağıda paylaşıyoruz:

İşte Mert Yazıcıoğlu'nun enfes performansı:

Mert Yazıcıoğlu'na gelen yorumlar da buraya bırakıyoruz:

Mert Yazıcıoğlu'na gelen yorumlar da buraya bırakıyoruz:
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