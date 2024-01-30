Acun Ilıcalı'nın "Survivor'da Hangi Takım Güçlü?" Sorusuna Tepki Yağdı
Acun Ilıcalı'nın "Survivor'da Hangi Takım Güçlü?" Sorusuna Tepki Yağdı
Kaynak: https://twitter.com/acunilicali/statu...
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024'te Kırmızı takımın bir türlü ödül ve dokunulmazlık kazanamaması başta Nagihan olmak üzere takım içinde gerginlik yaratırken, Mavi ve Kırmızı takım arasındaki bu dengesizlik izleyicilerin de dikkatinden kaçmamıştı. Bu konuda X hesabından bir anket yapan Acun Ilıcalı haliyle izleyicilerin tepkisiyle karşılaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024 için aylarca süren çalışmalar sonucunda yarışma en sonunda yeni yılla beraber hayatımıza girdi.
Yarışmacıların her birinin teker teker sosyal medyada duyurulmasından tutun da takımların oluşturulmasına kadar her şey izleyicilerin gözü önünde yapılırken, Kırmızı ve Mavi takım arasındaki dengesizlik ilk andan dikkat çekmişti.
Yaş ve kondisyon olarak baktığımızda Kırmızı takımın özellikle erkekler bakımından Mavi takımdan daha güçsüz olması takım içinde çatışmalar yaratırken, bu konuda özellikle Nagihan sık sık Acun Ilıcalı'ya sitem ediyordu.
Ödül ve dokunulmazlık oyunu kazanamadığı için hem aç kalıp hem elenen Kırmızı takımda işler yolunda gitmezken, Acun Ilıcalı konu hakkında X hesabından bir anket yaptı.
"Survivor All Star 2024’te sizce hangi takım daha güçlü?" sorusu soran Acun Ilıcalı'nın anketinde Mavi takım açık ara önde olurken, bu anket karşısında izleyiciler Ilıcalı'ya tepki gösteren yorumlar yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte o tepkilerden bazıları:
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Turabi, Nagehan ve Merve'ye karşı mavi takım... Sekizden sonraki bayrak yarışı çok saçma oldu... 🤪🤪🤪