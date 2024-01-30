Acun Ilıcalı'nın "Survivor'da Hangi Takım Güçlü?" Sorusuna Tepki Yağdı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024'te Kırmızı takımın bir türlü ödül ve dokunulmazlık kazanamaması başta Nagihan olmak üzere takım içinde gerginlik yaratırken, Mavi ve Kırmızı takım arasındaki bu dengesizlik izleyicilerin de dikkatinden kaçmamıştı. Bu konuda X hesabından bir anket yapan Acun Ilıcalı haliyle izleyicilerin tepkisiyle karşılaştı.