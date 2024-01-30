Kızılcık Şerbeti Repliklerini Dil Okulundaki Arkadaşlarına Söyleten Kişiden Güldüren Anlar

Show TV'nin reyting rekoru kıran dizisi Kızılcık Şerbeti özellikle replikleriyle de öne çıkıyor. Her repliği bambaşka bir akıma kapı aralayan dizi sosyal medyanın nabzını belirlemeye devam ederken, @cemalalperen adlı bir kullanıcı, dil okulundaki arkadaşlarına Kızılcık Şerbeti replikleri söylettiği anları videoya kaydetmiş.

KAYNAK: Cemal Alperen/Instagram