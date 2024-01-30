Kızılcık Şerbeti Repliklerini Dil Okulundaki Arkadaşlarına Söyleten Kişiden Güldüren Anlar
Kızılcık Şerbeti Repliklerini Dil Okulundaki Arkadaşlarına Söyleten Kişiden Güldüren Anlar
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C2kNdm...
Show TV'nin reyting rekoru kıran dizisi Kızılcık Şerbeti özellikle replikleriyle de öne çıkıyor. Her repliği bambaşka bir akıma kapı aralayan dizi sosyal medyanın nabzını belirlemeye devam ederken, @cemalalperen adlı bir kullanıcı, dil okulundaki arkadaşlarına Kızılcık Şerbeti replikleri söylettiği anları videoya kaydetmiş.
KAYNAK: Cemal Alperen/Instagram
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Show TV'nin reytingleri alt üst eden dizisi Kızılcık Şerbeti izleyicileri öylesine etkisi altına aldı ki artık hayatımızın her alanında.
Kendine has karakterlerinden tutun da dizideki repliklere kadar Kızılcık Şerbeti sosyal medyayı yönetir hale gelirken, diziden yola çıkarak pek çok akım ortaya çıkar oldu.
Türbe yeşili ojeden tutun da Pembe'nin kendine has repliklerine kadar Kızılcık Şerbeti hayatımızın tam içinde yer alırken, Cemal Alperen isimli bir kişi, Kızılcık Şerbeti repliklerini dil okulundaki arkadaşlarına söyleterek ortaya eğlenceli anlar çıkarmış.
İşte Kızılcık Şerbeti repliklerini söyleyen dil okulu öğrencilerinin eğlenceli anları:
O anlara gelen yorumları da buraya bırakıyoruz:
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