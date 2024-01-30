İnci Taneleri'ne Bayılan İrem Derici Konuk Oyuncu Olmak İstediğinin Yanında Pavyon Açma Hayalinden Bahsetti
İnci Taneleri'ne Bayılan İrem Derici Konuk Oyuncu Olmak İstediğinin Yanında Pavyon Açma Hayalinden Bahsetti
Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri ilk bölümüyle geçtiğimiz perşembe akşamı yayınlandı. Fragmanıyla büyük bir beklenti yaratan dizi seyircinin oldukça ilgisini çekti. Gündemde sadece İnci Taneleri konuşulurken, önceki akşam sahne alan İrem Derici de bu konudan bahsetti. Yılmaz Erdoğan'a seslenen Derici 'Ben de istiyorum...' dedi.
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Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisi yayınlanan ilk fragmandan itibaren konuşulmaya devam ediliyor.
Dizinin en dikkat çektiği noktalardan bir tanesi Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakteri elbette.
İlk fragmanda izlediğimiz Gemileri Yaktım şarkısı eşliğinde dans ettiği sahne ikonikleşti biliyorsunuz. Sosyal medyada pek çok isim, hatta ünlüler de bu dans akımına katıldı.
Ergüçlü'nün pavyon dansına gelen ilginin ardından bir video yayınlayarak tepki veren isimlerden biri de Aydilge olmuştu. İrem Derici ise kendisine "sus kız" diyerek yorum yapmıştı.
Gündemi yakından takip eden isimlerden biri de İrem Derici tabii ki. Aydilge'ye verdiği cevabın ardından geçtiğimiz gün sahne almadan önce gelen soruları yanıtlayan şarkıcı, İnci Taneleri'nden de bahsetti.
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Pavyon eğlencesini sevdiğini dile getiren Derici, İnci Taneleri'nde konuk oyuncu olarak oynamak istediğini söyledi.
Konserlerinde dinleyicilerinin "İrem bizi pavyona götür" pankartlarından bahseden İrem Derici, pavyon açma hayali olduğunu da söyledi.
İrem Derici, "Millet ev ve yalı hayali kurar, biz pavyon açmak." ifadeleriyle herkesi güldürdü.
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