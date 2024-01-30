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İnci Taneleri'ne Bayılan İrem Derici Konuk Oyuncu Olmak İstediğinin Yanında Pavyon Açma Hayalinden Bahsetti

İnci Taneleri'ne Bayılan İrem Derici Konuk Oyuncu Olmak İstediğinin Yanında Pavyon Açma Hayalinden Bahsetti

GNS
GNS - Onedio Editörü
30.01.2024 - 08:57

Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri ilk bölümüyle geçtiğimiz perşembe akşamı yayınlandı. Fragmanıyla büyük bir beklenti yaratan dizi seyircinin oldukça ilgisini çekti. Gündemde sadece İnci Taneleri konuşulurken, önceki akşam sahne alan İrem Derici de bu konudan bahsetti. Yılmaz Erdoğan'a seslenen Derici 'Ben de istiyorum...' dedi.

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Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisi yayınlanan ilk fragmandan itibaren konuşulmaya devam ediliyor.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisi yayınlanan ilk fragmandan itibaren konuşulmaya devam ediliyor.

Dizinin ilk bölümü geçtiğimiz Perşembe günü Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Seyircinin oldukça dikkatini çeken yapım büyük rağbet gördü. Fragmanların ardından seyircinin girdiği beklentiyi karşılayan dizinin yeni bölümü sabırsızlıkla beklenmeye başladı.

Dizinin en dikkat çektiği noktalardan bir tanesi Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakteri elbette.

Dizinin en dikkat çektiği noktalardan bir tanesi Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakteri elbette.

Başarılı oyunculuğuyla bir kez daha kendine hayran bırakan Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansçısı Dilber'e hayat vermesi ve seyirci üzerinde yarattığı etkiden bahsetmiştik.

İlk fragmanda izlediğimiz Gemileri Yaktım şarkısı eşliğinde dans ettiği sahne ikonikleşti biliyorsunuz. Sosyal medyada pek çok isim, hatta ünlüler de bu dans akımına katıldı.

İlk fragmanda izlediğimiz Gemileri Yaktım şarkısı eşliğinde dans ettiği sahne ikonikleşti biliyorsunuz. Sosyal medyada pek çok isim, hatta ünlüler de bu dans akımına katıldı.

Dilber'e ev almak için arsasını-tarlasını satandan tutun da, giydiği kıyafeti giyebilmek için bir elbiseye 65 bin TL ödeyene pek çok olay görmüştük. Haliyle konu bu denli büyüyünce sosyal medyada da görüşler ikiye ayrılmıştı.

Ergüçlü'nün pavyon dansına gelen ilginin ardından bir video yayınlayarak tepki veren isimlerden biri de Aydilge olmuştu. İrem Derici ise kendisine "sus kız" diyerek yorum yapmıştı.

Ergüçlü'nün pavyon dansına gelen ilginin ardından bir video yayınlayarak tepki veren isimlerden biri de Aydilge olmuştu. İrem Derici ise kendisine "sus kız" diyerek yorum yapmıştı.

Aydilge, 'Pavyon dansı Tiktok'ta akım olmuş. 'Dilber' elbisesi yok satıyormuş.' diye giriş yapmasının ardından, babasının bir hastasından bahsetti. Pavyonda çalışan ve mide kanseri olan kadının hikayesinden bahsetti ve 'o elbise sadece bir elbise değil, o dans sadece bir dans değil, onların temsil ettiği pavyon kültürü binlerce kadının acısıdır.' dedi.

Gündemi yakından takip eden isimlerden biri de İrem Derici tabii ki. Aydilge'ye verdiği cevabın ardından geçtiğimiz gün sahne almadan önce gelen soruları yanıtlayan şarkıcı, İnci Taneleri'nden de bahsetti.

Gündemi yakından takip eden isimlerden biri de İrem Derici tabii ki. Aydilge'ye verdiği cevabın ardından geçtiğimiz gün sahne almadan önce gelen soruları yanıtlayan şarkıcı, İnci Taneleri'nden de bahsetti.

İki yıl önce şarkısına pavyonda klip çektiği için eleştirilerin hedefi olduğunu anlatan İrem Derici, 'Şimdi herkes pavyoncu oldu.' ifadelerini kullandı. 

'İki sene önce ‘Alev Alev’ şarkısına pavyonda klip çektim diye yerden yere vuruldum. Şimdi herkes pavyoncu oldu.'

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Pavyon eğlencesini sevdiğini dile getiren Derici, İnci Taneleri'nde konuk oyuncu olarak oynamak istediğini söyledi.

Pavyon eğlencesini sevdiğini dile getiren Derici, İnci Taneleri'nde konuk oyuncu olarak oynamak istediğini söyledi.

'Ankara ve İzmir’e gidince pavyona gidiyorum. Seviyorum pavyon eğlencesini. Yılmaz Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Hazar Ergüçlü’nün dansı muhteşem. Acayip bir kadın.Dizide konuk oyuncu olarak yer almak istiyorum.'

Konserlerinde dinleyicilerinin "İrem bizi pavyona götür" pankartlarından bahseden İrem Derici, pavyon açma hayali olduğunu da söyledi.

Konserlerinde dinleyicilerinin "İrem bizi pavyona götür" pankartlarından bahseden İrem Derici, pavyon açma hayali olduğunu da söyledi.

Dinleyicilerinin pavyon isteğini gerçekleştiremeyeceğini söyleyen Derici, '5 bin kişiyi götüremem. Bütün birikimim gider. Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’la ‘Rastgele Pavyon’ hayalim vardı ama kaldı.' dedi.

İrem Derici, "Millet ev ve yalı hayali kurar, biz pavyon açmak." ifadeleriyle herkesi güldürdü.

İrem Derici, "Millet ev ve yalı hayali kurar, biz pavyon açmak." ifadeleriyle herkesi güldürdü.

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