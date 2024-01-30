İnci Taneleri'ne Bayılan İrem Derici Konuk Oyuncu Olmak İstediğinin Yanında Pavyon Açma Hayalinden Bahsetti

Aydilge, 'Pavyon dansı Tiktok'ta akım olmuş. 'Dilber' elbisesi yok satıyormuş.' diye giriş yapmasının ardından, babasının bir hastasından bahsetti. Pavyonda çalışan ve mide kanseri olan kadının hikayesinden bahsetti ve 'o elbise sadece bir elbise değil, o dans sadece bir dans değil, onların temsil ettiği pavyon kültürü binlerce kadının acısıdır.' dedi.