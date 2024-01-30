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Çukur Dizisindeki Selim Koçovalı'nın Gay Olduğuna Dair Teori Herkesi Allak Bullak Etti!

Çukur Dizisindeki Selim Koçovalı'nın Gay Olduğuna Dair Teori Herkesi Allak Bullak Etti!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
30.01.2024 - 09:33

Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Erkan Kolçak Köstengil gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Selim Koçovalı karakterinin eşcinsel olduğuna dair teori kafaları karıştırdı.

Kaynak: https://twitter.com/itssaddance
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Türki televizyon tarihine adını yazdırmayı başaran Çukur, 2017 yılında yayın hayatına başlamış aksiyon ve drama türünde bir diziydi.

Türki televizyon tarihine adını yazdırmayı başaran Çukur, 2017 yılında yayın hayatına başlamış aksiyon ve drama türünde bir diziydi.

Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Erkan Kolçak Köstengil gibi efsane isimler oynamıştı. Adeta şampiyonlar ligi gibi bir kadroya sahip olan dizi, 2021 yılında final yapmıştı.

Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Erkan Kolçak Köstengil gibi efsane isimler oynamıştı. Adeta şampiyonlar ligi gibi bir kadroya sahip olan dizi, 2021 yılında final yapmıştı.

İdris babanın oğullarından biri olan Selim Koçavalı'yı da Öner Erkan canlandırmıştı. Bu karaktere dair yayındayken de çeşitli soru işaretleri oluşmuştu.

İdris babanın oğullarından biri olan Selim Koçavalı'yı da Öner Erkan canlandırmıştı. Bu karaktere dair yayındayken de çeşitli soru işaretleri oluşmuştu.

Selim'in eşcinsel olduğuna dair teoriler ortaya atılmıştı. Özelikle karısıyla birlikte olmaması bu teorileri de güçlendirmişti.

Selim'in eşcinsel olduğuna dair teoriler ortaya atılmıştı. Özelikle karısıyla birlikte olmaması bu teorileri de güçlendirmişti.

Şimdi ise Twitter'dan @itssaddance isimli kullanıcı bu konuyu tekrar alevlendirdi. Birkaç örnekler Selim'in kesin olarak gay olduğunu belirtti.

Şimdi ise Twitter'dan @itssaddance isimli kullanıcı bu konuyu tekrar alevlendirdi. Birkaç örnekler Selim'in kesin olarak gay olduğunu belirtti.
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Meşhur hamam sahnesi de bu...

Bu teoriye de yorumlar gecikmedi.

Bu teoriye de yorumlar gecikmedi.
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Sizce Selim Koçovalı gay mi?

Sizce Selim Koçovalı gay mi?

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