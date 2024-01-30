Sevgilisini Motor Kazasında Kaybeden Fenomen Haftalar Sonra İlk Kez Konuştu!
Sevgilisini Motor Kazasında Kaybeden Fenomen Haftalar Sonra İlk Kez Konuştu!
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Gece klübüne giderken insanların yanlarına almaları gereken şeyleri anlattığı videosuyla çok konuşulan Rahel Pekcan, makyaj yağarken anlattığı hikayelerini severek takip ettiğimiz bir fenomen.
Hem Instagram hem de TikTok'ta iyi bir kitleye ulaşan Rahel, Ocak ayının başında sevgilisini kaybetmişti.
Pekcan, yaptığı paylaşımda sevgilisinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Motor kazasında vefat eden sevgilisinin ardından da bir daha ortalıkta görünmemişti.
Haftalar sonra Rahel ortaya çıktı ve ilk kez konuştu. Sosyal medya hesaplarında video yayınlayan fenomen, yanlış bilinen doğruları ve duygularını anlattı.
Ölüm haberini ilk gün paylaştığı için tepki çektiğini söyleyen Rahel'in açıklamasını buradan dinleyebilirsiniz:
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