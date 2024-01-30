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Sevgilisini Motor Kazasında Kaybeden Fenomen Haftalar Sonra İlk Kez Konuştu!

Sevgilisini Motor Kazasında Kaybeden Fenomen Haftalar Sonra İlk Kez Konuştu!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
30.01.2024 - 09:01

TikTok'ta yayınladığı videolarla gündem olan Rahel Pekcan isimli fenomen Ocak ayının başında sevgilisinin motor kazasında vefat ettiğini duyurmuştu. Kendisini merak eden takipçilerine haftalar sonra açıklama yaptı. Neler olduğunu, neler yaşadığını ve yanlış bilgileri düzeltti.

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Gece klübüne giderken insanların yanlarına almaları gereken şeyleri anlattığı videosuyla çok konuşulan Rahel Pekcan, makyaj yağarken anlattığı hikayelerini severek takip ettiğimiz bir fenomen.

Gece klübüne giderken insanların yanlarına almaları gereken şeyleri anlattığı videosuyla çok konuşulan Rahel Pekcan, makyaj yağarken anlattığı hikayelerini severek takip ettiğimiz bir fenomen.

Hem Instagram hem de TikTok'ta iyi bir kitleye ulaşan Rahel, Ocak ayının başında sevgilisini kaybetmişti.

Hem Instagram hem de TikTok'ta iyi bir kitleye ulaşan Rahel, Ocak ayının başında sevgilisini kaybetmişti.

Pekcan, yaptığı paylaşımda sevgilisinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Motor kazasında vefat eden sevgilisinin ardından da bir daha ortalıkta görünmemişti.

Pekcan, yaptığı paylaşımda sevgilisinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Motor kazasında vefat eden sevgilisinin ardından da bir daha ortalıkta görünmemişti.

Haftalar sonra Rahel ortaya çıktı ve ilk kez konuştu. Sosyal medya hesaplarında video yayınlayan fenomen, yanlış bilinen doğruları ve duygularını anlattı.

Haftalar sonra Rahel ortaya çıktı ve ilk kez konuştu. Sosyal medya hesaplarında video yayınlayan fenomen, yanlış bilinen doğruları ve duygularını anlattı.

Ölüm haberini ilk gün paylaştığı için tepki çektiğini söyleyen Rahel'in açıklamasını buradan dinleyebilirsiniz:

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