Sevgilisini Motor Kazasında Kaybeden Fenomen Haftalar Sonra İlk Kez Konuştu!

TikTok'ta yayınladığı videolarla gündem olan Rahel Pekcan isimli fenomen Ocak ayının başında sevgilisinin motor kazasında vefat ettiğini duyurmuştu. Kendisini merak eden takipçilerine haftalar sonra açıklama yaptı. Neler olduğunu, neler yaşadığını ve yanlış bilgileri düzeltti.