Parmak Ucu Eldiven Satan Firmaya Sorulan Soru Hayret Ettirdi!
Parmak Ucu Eldiven Satan Firmaya Sorulan Soru Hayret Ettirdi!
Online alışveriş platformunda parmak ucu eldiven satan firmaya gelen soru şaşırttı. Satıcının cevabı da gecikmedi.
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Online alışveriş platformlarında bazı anlar çok ilginç ürünlere denk geliyoruz. Ne olduğu, hangi amaç için kullanıldığı belli olmayan bu ürünler zaman zaman gündem oluyor.
Sadece ürünlere değil, hem güldüren hem de şaşırtan yorumlara da denk geliyoruz. Bu yorumlar da keyfimizi yerine getirmiyor değil.
Şimdi ise parmak ucu eldiveni satan firmaya gelen soru dikkatlerden kaçmadı.
Müşteri satıcıya "Kondom olarak kullanılabilir mi?" sorusunu sordu. Bu ilginç soruya da satıcı "Tercih sizin" yanıtını verdi.
Bu diyalog da yorumsuz kalmadı.
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