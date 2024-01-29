Onedio Anketine Göre Survivor'ın En Yakışıklı 5 Yarışmacısı!
Onedio Anketine Göre Survivor'ın En Yakışıklı 5 Yarışmacısı!
Survivor tarihi boyunca sayısız erkek yarışmacıyla tanıştık. Kimine hayran olduk, kimini hiç sevmedik. Bazıları ise yakışıklıklarıyla adeta mest etti. Biz de bu nedenle Survivor'ın en yakışıklı erkek yarışmacısını seçmek istedik. Testimizi hazırladık, sizlere sunduk. Şimdi ise sonuçları açıklama zamanı. Bakalım en yakışıklı yarışmacı hangi isim oldu?
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5. Cemal Can Canseven
4. Murat Ceylan
3. Hilmi Cem İntepe
2. Serkay Tütüncü
1. Gökhan Keser
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