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Onedio Anketine Göre Survivor'ın En Yakışıklı 5 Yarışmacısı!

Onedio Anketine Göre Survivor'ın En Yakışıklı 5 Yarışmacısı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
29.01.2024 - 09:52

Survivor tarihi boyunca sayısız erkek yarışmacıyla tanıştık. Kimine hayran olduk, kimini hiç sevmedik. Bazıları ise yakışıklıklarıyla adeta mest etti. Biz de bu nedenle Survivor'ın en yakışıklı erkek yarışmacısını seçmek istedik. Testimizi hazırladık, sizlere sunduk. Şimdi ise sonuçları açıklama zamanı. Bakalım en yakışıklı yarışmacı hangi isim oldu?

Anketimizi buradan inceleyebilirsiniz:

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5. Cemal Can Canseven

5. Cemal Can Canseven

%7'lik bir oranla listeye 5. sıradan giren Cemal Can hem yakışıklı hem de şampiyon bir isim. Karakterinin güzelliğiyle de zaten kalbimizi çalmıştı.

4. Murat Ceylan

4. Murat Ceylan

Yarışmadan sonra Acun'la birlikte Survivor'ı sunmaya başlayan ve daha sonra neredeyse birçok oyunu bizlere aktaran Murat Ceylan, yıllardır hepimizin favorisi. %8 oy oranıyla listeye dahil oldu.

3. Hilmi Cem İntepe

3. Hilmi Cem İntepe

%10'luk bir oranla en yakışıklı Survivor yarışmacılarından biri olan Hilmi Cem, yarışmaya katıldığı sene de genç kızların sevgilisi olmuştu.

2. Serkay Tütüncü

2. Serkay Tütüncü

Yarışmanın ardından kariyerine oyuncu olarak devam eden Serkay Tütüncü, hem yakışıklı hem de seksi... %13 oy oranıyla listeye girmeyi başardı.

1. Gökhan Keser

1. Gökhan Keser

Ve gelelim bir numaraya! Tabii ki de Gökhan Keser'den başkası düşünülemezdi. Muazzam bir karaktere sahip hem de yakışıklı! Daha ne olsun? Kendisi %15 oy olarak listemizde birinci oldu.

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