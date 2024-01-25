Survivor'da Pınar'ın Poyraz'la Yaptığı Aleyna Dedikodusu Fanları Ayağa Kaldırdı!
Survivor'da Pınar'ın Poyraz'la Yaptığı Aleyna Dedikodusu Fanları Ayağa Kaldırdı!
Survivor All Star yarışmacılarından biri olan Pınar, deniz keyfi yaparken nefret ettiği Aleyna'nın dedikodusunu yaptı. O anlar da fanların tepkisine neden oldu.
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Survivor All Star yarışmacılarından biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, programın en tartışmalı isimlerinden biri. Turabi, Nagihan'ın ardından Aleyna'yla ilgili çok konuşuyoruz.
Sadece biz değil, Dominik'te de gündem olan bir isim. Takım arkadaşı Pınar'ın Aleyna nefretini ve konseydeki sözlerini geçtiğimiz günlerde duymuştuk.
Şimdi ise Pınar, Poyraz ve Seda'yla birlikte deniz keyfi yaparken Aleyna'nın dedikodusunu yaptı.
Pınar'ın bu davranışına şse tepki yağdı.
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