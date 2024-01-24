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Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun Son Hali Gündem Oldu!

Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun Son Hali Gündem Oldu!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
24.01.2024 - 09:31

Star TV'nin ses getiren dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinde İfakat rolüne hayat veren başarılı oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, verdiği kilolarla gündem oldu. Santırcıoğlu'nun son hali ise çok beğenildi.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
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Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını, son zamanların en çok ses getiren yapımlarından biri oldu.

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını, son zamanların en çok ses getiren yapımlarından biri oldu.

Gerek hikayesi gerekse karakterleriyle seyirciyi ekran başına kitleyen dizideki kötü karakterimiz İfakat da çok konuşulan isimlerden biri.

Gerek hikayesi gerekse karakterleriyle seyirciyi ekran başına kitleyen dizideki kötü karakterimiz İfakat da çok konuşulan isimlerden biri.

Dizide İfakat rolüne Gülçin Santırcıoğlu hayat veriyor. Muazzam bir oyuncu Santırcıoğlu... Şimdi de başarılı oyuncu verdiği kilolarla gündemde.

Dizide İfakat rolüne Gülçin Santırcıoğlu hayat veriyor. Muazzam bir oyuncu Santırcıoğlu... Şimdi de başarılı oyuncu verdiği kilolarla gündemde.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Santırcıoğlu, sezonlar arasında toplam 15 kilo verdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Santırcıoğlu, sezonlar arasında toplam 15 kilo verdi.

Bu nedenle de ünlü oyuncunun Yalı Çapkını'ndaki kıyafetlerinin bedenleri küçültüldü.

Bu nedenle de ünlü oyuncunun Yalı Çapkını'ndaki kıyafetlerinin bedenleri küçültüldü.
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Santırcoğlu'nun değişimi de çok beğenildi. Siz nasıl buldunuz?

Santırcoğlu'nun değişimi de çok beğenildi. Siz nasıl buldunuz?

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