Ağzına Geleni Söyledi! Survivor Nagihan Acun Ilıcalı'yı Fena Halde Bozdu!
Ağzına Geleni Söyledi! Survivor Nagihan Acun Ilıcalı'yı Fena Halde Bozdu!
Survivor All Star'da Kırmızı Takım'da mücadele veren Nagihan, takımının zayıf olması nedeniyle isyan etti. Hızını alamayan Nagihan, Acun Ilıcalı'ya çıkıştı.
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Survivor All Star 2024'ün en güçlü yarışmacılarından biri olan Nagihan, son bölümlerde fazlasıyla sitemli ve morali bozuk.
Bunun nedeni de Kırmızı Takım'ın zayıf olması ve oyun kazanamaması... Nagihan da oynayamayınca günlerdir açlar.
Son bölümde de daha fazla dayanamayıp Acun Ilıcalı'ya isyan etti. Takımı için "Çer çöp grubu, zayıflar grubu" diyen Nagihan, Acun Ilıcalı'yı fena halde bozdu.
Nagihan, "Siz de yanılabiliyorsunuz. Ben de size güvendiğim için kusura bakmayın. 15 maçtır açım" dedi.
Nagihan'ın bu çıkışına ise yorum yağdı!
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Sizce Nagihan haklı mı?
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