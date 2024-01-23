Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın Gerçek Hayattaki Hali Büyüledi
Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın Gerçek Hayattaki Hali Büyüledi
Özcan Deniz, Özgü namal, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinde Meryem'in kızı Zeynep'e hayat veren Mina Demirtaş'ın gerçek hayattaki hali büyüledi.
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Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi yeni sezonun en çok ses getiren projelerinden biri oldu. Bir kesimi rahatsız ettiği için şikayetler yağdı, 3 hafta ekrana ara verdi.
Haftalardır ekranda olmamasına rağmen dizinin yeni bölümü heyecanla ve merakla izlendi. Reytinglerde de her kategoride birinci oldu.
Kızıl Goncalar'da birçok karakter dikkat çekiyor fakat biz en çok Özgü Namal'ın canlandırdığı Meryem ve kızı Zeynep'in hikayesine odaklanıyoruz.
Meryem'in kızı Zeynep'e de genç yeteneklerden biri olan Mina Demirtaş hayat veriyor. Dizideki birçok karakter gibi o da tesettürlü bir şekilde ekranlara çıktı.
Hal böyle olunca da Zeynep'in yani Mina'nın gerçek hayattaki hali çok merak edildi.
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İşte Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın gerçek hali...
Sosyal medyayı aktif kullanmayan ve Instagram hesabı gizli olan oyuncuya dair pek fazla görsel bulunmuyor.
2005 doğumlu olan Demirtaş, 2021 yılında Akif isimli filmle oyunculuk kariyerine başladı. Ardından 2022 yılında da Kabahat isimli filmle karşımıza çıktı. Kızıl Goncalar da oyuncunun ilk televizyon dizisi.
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